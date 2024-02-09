Включай микрофон! «Улыбаться в акульей пасти» (интернет-сингл)

Исполнитель: Включай микрофон!, Название: «Улыбаться в акульей пасти», Стиль: ска-панк, Год: 2024

«Включай микрофон!» гордо величают себя «единственной ска-группой Санкт-Петербурга». В другой ситуации можно было бы музыкантам и попенять за такую самонадеянность, но, честно говоря, не хочется. Ведь их новинка «Улыбаться в акульей пасти» получилась настолько заразительной, что под нее немедленно хочется пуститься в пляс. И радуйтесь, если первое прослушивание застигнет вас дома, а не, например, в офисе или в трамвае. Потому что эффект будет ровно тем же.

Песен о самообладании в любой ситуации довольно много. «Очень трудно в полете наблюдать рассвет, если падаешь вниз головой», - пел «Ва-Банкъ». У «Алисы» было про «Танец на палубе тонущего корабля. «Включай микрофон!» поет примерно о том же плюс про походы «по минному полю резвой походкой». Но делают это настолько заразительно, что поневоле дивишься, откуда такая витальность в наши времена? Скрипка, например, будоражит настолько, что веселье продолжится, даже если вас ярмарочные цыгане облапошат до последнего гроша, а дрессированные медведи откусят голову.