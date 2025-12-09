Операция Пластилин «Рутс»

Операция Пластилин «Рутс»

Исполнитель: Операция Пластилин, Название: «Рутс», Стиль: панк-рок, Год: 2025

«Операция Пластилин» - родом из 90-х, когда формировались вкусы и мировоззрение лидера группы Анатолия Царева. В ту эпоху среди неформалов было востребовано понятие «roots» (c английского - «корни») - возможно, как раз потому, что в условиях тотального распада и хаоса молодежь пыталась интуитивно цепляться хотя бы за что-то. Металлисты фанатели от культового альбома «Roots» группы Sepultura, а растаманы медитировали под рутс-регги.

Конечно, у каждого были свои источники вдохновения, но в каких-то предельных точках они пересекались. Примерно в этом ключе можно интерпретировать новый альбом группы «Операция Пластилин» «Рутс». Анатолий Царев в своих песнях неоднократно завал понять, что на него огромное влияние казал рейв. И этому пласту, безусловно, отдается дань в такой песне альбома, как, например, «Заткнись и целуй». Но электронная культура — лишь один из родников, которые питают эту пластинку.

Начинается альбом не вполне привычно для нынешней «Операции Пластилин» - со ска-панка «Все будет»! К этому стилю группа еще не раз будет возвращаться в альбоме — скажем, в песне «Под ритм фиолетовых сердец». И практически всегда это оказывается апелляцией к небесной чистоте, в которую герои жаждут прорваться из своей обыденной замусоренной реальности.

Абсолютно закономерно появление в альбоме песни под названием «Регги», звучащей в соответствующем ключе. Ее герои предпочитают эскапизм, создавая свою персональную вечную весну в отдельно взятой квартире. Если уж выходит куда-то из этого уюта, то не спеша и «Босиком по городу». Кстати, именно в одноименной песне Анатолий Царев дает предельно общее и наглядное представление о своих главных корнях: «Меня рисует панк-рок и Cеребряный век». При этом он выражает надежду, что у него найдется много единомышленников.

На противоположном полюсе оказывается массовая культура и условный Петросян, о которых идет речь в песне «Ничтожество». Панкам свойственно порою каяться в песнях в своих грехах, но здесь новый ракурс: низкопробные поделки от некоторых артистов втаптывают в грязь ищущих людей. Альбом «Рутс» производит обратный эффект, просветляя и возвышая.

