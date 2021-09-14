«Конец фильма», 18 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»

«Конец фильма», 18 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»

Специальный осенний концерт группы «Конец Фильма в новом Мумий Тролль Music Bar — 18 сентября!

Группа «Конец Фильма» прославилась тем, что рассказала на всю страну о самой засекреченной девушке. Кто такая «Элис» теперь знают все! Сериал «Солдаты» неустанно «марширует» по экранам страны и ближнего зарубежья под песню «Юность в сапогах». В этом самом длинном в истории отечественного телевидения сериале звучат еще более десятка песен группы «Конец Фильма», не считая инструментальных тем.

За практически уже 20-тилетнюю историю группа выпустила шесть сольных альбомов, двойной саундтрек к сериалу «Солдаты», отметилась в огромном числе сборников популярной музыки, в том числе трибьютах таких легендарных групп, как «Пикник», «Машина Времени», «Аквариум», выпустила 3 концертных DVD.

Музыкальные критики не раз определяли группу как «яростных хитмейкеров», отмечали «отполированный саунд с акцентом на гитарную полуакустику и клавиши а-ля Doors». »Авторы более десятка добротных хитов, которые оторвёт с руками даже самая привередливая радиостанция», «самый музыкальный и самый свободный альбом года» — вот далеко неполный перечень эпитетов, которыми награждали песни и альбомы группы в прессе.

Начало в 20.00.  

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