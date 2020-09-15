Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь

В Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии. В отношения Москвы и Минска вернулось приятное весеннее тепло. Вот только непонятно, зачем было в свое время понижать их градус

Белоруссия занимает особое место в сердцах россиян. РБ много лет уверенно лидировала в опросах на тему того, кто является главным союзником России в мире. Считать так у нас были все основания. От обычных человеческих отношений и общих ценностей – до огромных инвестиций, общей позиции в ООН и проектов создания Союзного государства.

Однако на определенном этапе сближение с Россией явно начало пугать и нервировать Александра Лукашенко. Особенно сильно это проявилось после госпереворота 2014 года. Белорусский лидер активно демонстрировал свою лояльность к Александру Турчинову, Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, критиковал Виктора Януковича, неоднозначно высказывался по поводу воссоединения Крыма с Россией и ситуации в Донбассе.

По информации СМИ, Белоруссия также активно продавала Киеву военную технику и топливо, при помощи которых украинские власти затем уничтожили мирное население Донбасса.

Судя по всему, в какой-то момент крымская история вызвала у Лукашенко некие пугающие ассоциации (хотя, объективно говоря, оснований для этого никогда не было), а проект Союзного государства, видимо, беспокоил его необходимостью делиться властью. На этом фоне высказывания белорусского президента становились все более резкими, он все чаще встречался с западными лидерами, и все более лояльно относился к действующей в РБ националистической публике.

Кроме того, в Белоруссии произошел негласный отказ от использования на официальных мероприятиях георгиевских ленточек, началось активное продвижение белорусского языка во всех сферах жизни, а также – стали распространяться идеи «исторической преемственности» между современной РБ и Великим княжеством Литовским.

Пиком этого процесса стало задержание на территории Белоруссии группы россиян, которых заманили в Минск украинские спецслужбы.

В конечном итоге Лукашенко всем этим сделал себе только хуже. Развязывание рук националистам привело к тому, что теперь взращенные на антиисторической пропаганде молодые люди бегают по Минску с коллаборационистскими бело-красными флагами и пытаются подорвать власть самого Лукашенко и увести РБ на Запад, попутно превращая ее в очередную Украину – деинстриализированную и нищую.

На этом фоне тональность заявлений Лукашенко резко изменилась. Захваченных россиян он отпустил домой, а с Украиной – фактически побил горшки. И вот он уже в Сочи ведет переговоры с российским лидером.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Вопреки всему сказанному ранее, в Сочи Лукашенко благодарил россиян за поддержку, и говорил о белорусских границах, как о границах Союзного государства. Россию он при этом открыто называл «старшим братом».

Российская сторона отчетливо дала понять всем сторонним наблюдателям, что Москва признает Лукашенко легитимным президентом. При этом Владимир Путин поддержал намерение Лукашенко провести в стране конституционную реформу – причем, без какого-либо вмешательства извне.

Белоруссия в числе первых получит российскую вакцину от коронавируса. В ближайшее время будут обсуждаться вопросы транспортного сообщения и энергетического сотрудничества между двумя странами. Кроме того, Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов.

Владимир Путин напомнил, что Россия является крупнейшим инвестором в белорусскую экономику, и что более 50% внешнеторгового оборота Белоруссии приходятся на РФ. Упомянул он и о работающих в Белоруссии 2,5 тыс. предприятий с российским капиталом.

Лукашенко ни с чем не спорил, и всем своим видом демонстрировал готовность «дружить». Главное теперь, чтобы после снижения градуса страстей в Белоруссии, «Бацька» не надумал снова поиграть в «многовекторность».

Представители российских либеральных СМИ уже успели пофыркать по поводу сочинской встречи – мол, кто сказал, что победа «протестующих» приведет к ухудшению отношений Белоруссии к России? Авторы подобных вопросов – либо лицемеры, либо по каким-то причинам отказываются видеть что-либо дальше своего носа.

Из нарезки русофобских высказываний белорусских «революционеров» можно, наверное, подготовить уже многочасовую документалку. Да и не за тем проамериканская Польша поддерживает ребят под красно-белыми флагами, чтобы те дружили с Россией.

В общем, помощь Минску – дело хорошее, как с моральной, так и с чисто прагматической стороны. Хотелось бы только, чтобы Лукашенко, вне зависимости от настроения, в дальнейшем не забывал, кого он называл своим «старшим братом»...