Как помочь ребенку избавиться от вредных привычек

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Очень часто родители замечают у детей такие повторяющиеся действия, как ковыряние в носу, откусывание ногтей, сосание большого пальца, накручивание прядей волос.

 В большинстве случаев вредные привычки являются следствием стресса, скуки и копирования поведения взрослых. Подобные действия ребёнок осуществляет неосознанно. Это помогает ему успокоиться, оправиться от испуга или просто скоротать время. С возрастом такие жесты забываются и исчезают, однако, родителям не стоит игнорировать странности в поведении чада, а помочь ему поскорее избавиться от навязчивых действий. Что для этого нужно?

Проявлять терпение и последовательность

Невозможно исправить поведение сына или дочери, делая это от случая к случаю. Необходимо регулярно обращать внимание ребёнка на вредную привычку и обсуждать проблему вежливо и спокойно, в ином случае ребёнок станет раздражаться и протестовать. Вместо того, чтобы одёрнуть малыша, лучше мягко остановить его, а после ободрить, вселить уверенность, что у него обязательно получится справиться с вредной привычкой, если он постарается.

Объяснить вред привычки

Часто ребёнок может не понимать, почему ковырять в носу или грызть ногти — плохо. В таком случае родителям нужно рассказать о том, что такая привычка может привести к попаданию микробов в организм или просто показать, как некрасиво выглядят те же самые обгрызенные ногти.

Контролировать поведение ребёнка

Родителям стоит понаблюдать за тем, при каких обстоятельствах у ребёнка проявляется навязчивое действие, и стараться избегать данных ситуаций. Основной причиной появления вредных привычек является стресс. Справиться с ним поможет правильный распорядок дня, спокойная обстановка в доме, внимание со стороны родителей, ласка, а также полноценный сон и частые прогулки.

Подавать правильный пример

Дети — отражение своих родителей. Если мать или отец не может совладать со своими вредными привычками, он или она не сумеет избавить от них ребёнка. Один из основных пунктов воспитания детей — это контроль собственного поведения.

Вредные привычки у детей — частое явление, и если родителю не удаётся искоренить их сразу, не нужно отчаиваться. Проявляя терпение, внимательность и последовательность, родитель сумеет не только освободить своего малыша от нежелательных жестов, но и заменить их полезными привычками, которые сослужат чаду хорошую службу и будут радовать маму и папу.
 

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