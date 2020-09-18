На дне Керченского пролива найден парусник XIX века

12:58

Подводная археологическая экспедиция проходит у побережья Таманского полуострова в Керченском проливе с начала сентября

В Керченском проливе был найден затонувший деревянный парусный корабль XIX века. Об этом сообщается на сайте Севастопольского государственного университета.

Открытие было сделано подводной археологической экспедицией вуза.

Парусник затонул в 200 метрах. «В первое погружение сразу были идентифицированы мачта и остатки борта. Судно снаружи имело латунную обшивку, в связи с чем было высказано предположение, что оно могло быть военным», - сообщается на сайте университета.

Предполагается, что специалисты сделают детальные фото- и видеосъемки объекта, а также попробуют создать цифровую модель кораблекрушения методом фотограмметрии.

Затем вся информация будет передана в управление госохраны культурного наследия администрации Краснодарского края для постановки на государственный учет.