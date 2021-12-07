Чайф «Оранжевое настроение III»

Исполнитель: Чайф, Название: «Оранжевое настроение III», Стиль: акустический рок, Год: 2021

Знаменитая «оранжевая» линейка альбомов «Чайфа» рождалась как прикол, как необходимая передышка между серьезными электрическими программами, но в итоге переросла во что-то большее. Достаточно того, что оранжевый стал «тотемным» цветом группы, а «Оранжевые настроения» обросли своей интригующей мифологией. Именно так вышло с третьим альбомом акустической Одиссеи, который куда-то затерялся из цикла, однако теперь группа отработала свои кармические долги, все-таки его – нет, не обнаружив, а сочинив с нуля!

Триггером для пластинки стал пресловутый карантин, который для «Чайфа» обернулся персональной «Болдинской осенью». В ход пошли не только новые наработки, но и некоторые домашние заготовки, которые внезапно обрели смысл здесь и сейчас. Так произошло с центральной песней альбома «Не теряй надежду», где совершается воображаемое путешествие по России от Ростова-на-Дону до Норильска, с Самаре на Байкал. Ценность ее – не в открыточных видах, и не в хрестоматийных фактах, которых Владимир Шахрин попросту избежал, а запечатленных реальных людях, которые любому городу придают цель и смысл. А голос Владимира Бегунова придает песне бесшабашной задушевности.

Земными странствиями «чайфы» не ограничиваются – и в «Песне джедая» предлагают отправиться в межгалактическое путешествие. Предлог, правда, не самый благовидный – сбежать бы куда подальше от всего этого земного бардака. Зато типично шахринские выражения, типа «ай, молодца», действуют обезоруживающе.

В «Оранжевом настроении III» музыканты достаточно далеко уходят от концепции этой серии. Если остальные альбомы цикла попахивают ретроспективой, то здесь злободневность нередко выдвигается на передний план, но никогда не берет верх над исполнителями. Все потому что «чайфам» ведом секрет противоядия: «Чтобы вспомнить, какими мы были, нам надо забыть, какими бы стали». А для успешной процедуры забывания полезно напомнить исконное значение слова «джаз» (трындец), нарисовать свое прошлое и потрепать по холке уличного пса Иваныча.

Все поднятые в альбоме темы поражают своей глобальностью, даже если освещены приглушенным светом. Например, «Песен лучшие слова» заставляют серьезно задуматься, так ли уж необходим мужчинам второй брак, а «Планета Секонд Хэнд» в ярмарочных распевах с вишенкой на торте в виде йодля показывает плюсы и минусы неудержимой тяги к подержанным вещам. Сам Владимир Шахрин, как известно, не чурается одеваться в секонд хэндах, а альбом «Оранжевое настроение III» поражает своим винтажным оформлением со стильной лентой-обишкой, текстами песен, историями их создания и автографами музыкантов.