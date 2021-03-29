Hypophysis «Искавший зла»

Исполнитель: Hypophysis, Название: «Искавший зла», Стиль: модерн-метал, Год: 2018

Метал из Комсомольска-на-Амуре? За такое сочетание стоит сразу поставить если не памятник при жизни, то лишнюю звезду-другую в экспертной оценке релиза уж точно.

Группа Hypophysis в своем релизе «Искавший зла» старается не застревать в архаичных стилистика хотя, а делать актуальный металлический саунд с уклоном в дарк и прогрессив. Насколько это удалось - вопрос уже другой.

Альбом стартует с инструментала открытие, напоминаем бессловесную композицию «Мастера» «Ночь» из 90-х. Инструментала на альбоме будут целых три. Сначала думаешь, не испытывает ли часом команда проблема с текстами, но потом понимаешь, что эти три трека - одно из главных достоинств диска. Хороша и краткая атакующая «Паника», и почти классическая пьеса «От отчаяния до опустошения».

А вот песни как таковые обескураживают. Вокал в них провален, слов расслышать почти невозможно, поэтому в ситуации отсутствия текстов в буклете приходится лишь догадываться, о чём идёт речь в песнях с интригующими названиями «Гостеприимный» хозяин и «Процессия». Атмосфера в песнях весьма хаотична, выглядят они весьма размазанными, что однако может прийтись по душе ценителям модерн-метала.

Главное, что мы выносим из этого релиза — искать зло стоит в самом себе. Когда оно будет обнаружено и обезврежено, все остальное зло мира либо перестанет казаться таковым, либо не будет вызывать такой дискомфорт...