Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников

С 1 января 2021 года вступает в силу закон, по которому работодатель получит возможность переводить сотрудника на удаленку без его согласия. Чем примечателен закон? Как быть, если возникают трудовые споры?

У подавляющего большинства жителей России на слова «удаленка» и «дистанционка» развилась стойкая аллергия. Вкусившие прелести такого формата на карантине родители и дети больше не хотят продолжать в том же духе. Однако нас никто не спрашивает, потому что, как говорится: добро пожаловать в новую реальность «цифровых намордников»!

Теперь закон о режиме удаленной работы закреплен законодательно. Восьмого декабря Владимир Путин подписал соответствующие изменения в Трудовой кодекс. На переориентацию к изменившимся реалиям нам попросту не остается времени: закон вступает в действие уже с 1 января 2021 года. Именно с этого срока на вполне легитимных основаниях работодатель получит возможность переводить сотрудника на удаленку без его согласия.

Чем же примечателен закон? Дистанционная работа определена в нем как та, которая выполняется вне территории работодателя. Удаленка может быть постоянной или временной — во втором случае босс может вызвать подчиненного в офис для выполнения отдельных видов работ. Длительность рабочего дня устанавливает работодатель, но если этого не происходит — то сам сотрудник. Впервые в России работник может распоряжаться своим временем во время трудового процесса.

Депутат Госдумы Андрей Ветлужских рассказал Царьграду: «Изменения в Трудовой кодекс оставляют за "удалёнщиком" те же социальные гарантии, что и у нанятых на стационарном рабочем месте: он имеет право уйти на оплачиваемый больничный или в оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, работодатель обязан уплачивать 2/3 заработной платы работнику в периоды вынужденного простоя».

Полезной особенностью закона является закрепленная в нем обязанность работодателя снабжать удаленного подчиненного инвентарем. За неимением такового сотрудник имеет право пускать в ход собственные орудия труда. В этом случае работодатель вынужден компенсировать ему затраты (например, за электричество) — но этот пункт непременно должен быть прописан в Трудовом договоре.

«Правила охраны труда и техники безопасности для удалённой работы определены ровно такими же, что и при работе на стационарном рабочем месте, - продолжает Андрей Ветлужских. - Наймодатель обязан обеспечивать своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, проводить инструктаж по технике безопасности, а в случае возникновения необходимости оказания неотложной медицинской помощи – организовать транспортировку больного в медклинику. Работник имеет право на технологические перерывы и льготы, предписанные законом для отдельных видов работ».

А теперь о грустном. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, если сотрудник не выходит на связь в течение двух дней. Основанием для увольнения может служить и переезд сотрудника в другой город. Последнее важно в том плане, что Россия — страна 12-ти часовых поясов, и человек, живущий во Владивостоке, вряд ли сможет полноценно работать на столичного заказчика.

Кстати, договор с удаленщиком может заключаться в электронной форме. Его скрепляют электронными подписями с обеих сторон. Регулируют же условия труда приказы и распоряжения работодателя.

И вновь о грустном: как быть, если возникают трудовые споры? «Самым распространённым в судебных спорах по отношениям "работодатель – работник" останется вопрос, а существует ли в конкретном случае трудовой договор и договор о полной материальной ответственности? - признает саратовский юрист Владимир Гусев. - Новый закон говорит, что договор считается заключённым дистанционно, если он заверен электронной цифровой подписью. Судебная практика, скорее всего, пойдёт по ранее проторённому пути: суд будет устанавливать, а были ли отношения трудовыми? Если да, то наличие или отсутствие ЭЦП не будет для суда решающим».

Согласно недавнему опросу SuperJob, только 14% жителей России считают удаленку абсолютным благом, сообщает РБК. При этом у 63% нет дома отдельного помещения для работы. Каждый второй (50%) дистанционный сотрудник считает, что главный плюс удаленки — снижение расходов на транспорт и питание. На втором месте оказалось то обстоятельство, что удаленная работа позволяет снизить количество контактов с носителями инфекций (39%). Треть респондентов (32%) назвали плюсом такого режима возможность работать отовсюду, где есть доступ к интернету.

Главными же минусами дистанционки респонденты назвали ненормированный рабочий день, перебои со связью, проблемы со здоровьем из-за гиподинамии и отвлекающие факторы, вроде детей и домашних животных.