«Кто своих детей любит, тот на все сдает»: ковид породил новые поборы в школах

Родителей заставляют обеспечивать школу всем, что нужно, по разумению Роспотребнадзора: термометрами, масками, дезинфекторами

Тема поборов в школе на протяжении многих лет считалась крайне ощутимой и болезненной. Количество пунктов, по которым родители должны сдавать деньги, неуклонно росло. В итоге бюджетами стали заведовать родительские комитеты, но статей расходов не убавилось.

Сейчас возникла новая напасть: из-за пандемии коронавируса родителей заставляют обеспечивать школы всем, что нужно, по разумению Роспотребнадзора: термометрами, масками, дезинфекторами.

На произвол обратила внимание журналистов администратор Общероссийского общественного движения по предотвращению незаконных денежных сборов в образовательных учреждениях Ирина Королева.

«Жалобы на поборы всегда были, и они не уменьшились — их стало только больше, - рассказала она Газете.Ру. - Родителей заставляют собирать деньги на термометры, дезинфекторы и другие средства защиты, которые должны находиться в школах согласно распоряжению Роспотребнадзора».

Довольно остро этот вопрос стоит в Татарстане. Мама казанской третьеклассницы Елена пожаловалась, что школьный преподаватель императивным тоном заявил, что «надо скидываться» на градусники и СИЗы. Учитель категоричным тоном бил на то, что в бюджете осталось каких-то 50 рублей.

Не терпящим возражений тоном преподаватели инструктировали аналогичным образом и тамбовских учеников. «Кто своих детей любит, тот на все сдает» - там дошло уже до таких формулировок.

В Волгограде та же беда, причем учителя дают понять, что на поддержку государства рассчитывать не приходится. «Но раз государство вводит новые требования в связи со сложившейся ситуацией, почему под это не закладываются средства? — возмутилась мама школьника Мария в разговоре с изданием «Блокнот Волгограда». - Я для своего ребенка могу купить антисептики, маску, перчатки, все, что из этого необходимо. Но почему я должна покупать все для школы, обработки класса, парт?»

Дети родителей, которые отказываются сдавать деньги на «санитарные хотелки», нередко становятся изгоями — их нещадно гнобят. Причем инициаторами поборов нередко становятся сами родители. В чате одной из школ Владимира одна из матерей предложила купить бактерицидный рециркулятор (попросту обеззараживатель). Стоит он «каких-то» 15-20 тысяч рублей.

При этом в Москве пока такого бардака не наблюдается. «Образование и создание условий для обучения — бесплатное, кроме питания, которое имеет особенности в каждом регионе, - убеждена представитель Департамента образования Ольга Галузина. - Все остальное обеспечивается государствам. С родителей даже во время пандемии брать деньги нельзя».

Галузина подчеркнула, что если вдруг родители в школах сталкиваются с поборами, нужно немедленно поставить в известность руководителя учебного заведения. Если меры своевременно не приняты, следующая инстанция — это структура, надзирающая за образованием в данном регионе.

Поборы в регионах связаны с плохим финансированием. «У нас много депрессивных регионов, где без поддержки федерального бюджета не обойтись, - призналась лидер общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец. - И вопрос надо решать на уровне региональной власти, которая должна требовать субсидии от федерального центра», — подчеркнула она.

Между тем, за поборы учителям грозит вполне ощутимая ответственность: 80 000 рублей штрафа, полугодовой запрет или четырехлетнее лишение свободы.

Несмотря на это, 51% родителей уверен, что для комфортного учебного процесса для их чад просто необходимо собирать средства на дополнительные расходы.

