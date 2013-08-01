Неподражаемый Джеки Чан

Ни один актёр в мире не достоин титула self-made man в той степени, в какой он

«Я мог бы стать самым известным в мире врачом. Но стал самым известным на свете пациентом, – Джеки Чан произнёс эту фразу, имея на то все основания. Практически на каждых своих съёмках актёр зарабатывал очередной перелом, из-за чего страховые компании по всему миру боялись иметь с ним дело.

Противоположность Брюсу Ли

Его родители работали в резиденции посла Франции в Гонконге, а когда Джеки было шесть лет, уехали в Австралию. Семейная легенда гласит, что будущего актёра мать вынашивала целый год, пока не обратилась к врачу. Вторая легенда говорит, что родители чуть было не продали новорожденного английскому врачу-акушеру. Скорее всего, обе они далеки от действительности.

В шесть лет мальчика отдали в школу пекинской оперы, где он освоил и актёрское мастерство, и первые навыки боевых искусств. Уже в восемь лет Чан снимался в массовках, а в юности участвовал в съёмках фильмов «Выход дракона» и «Кулак ярости» с Брюсом Ли.

Позже, когда Чан стал известным артистом, он признался однажды, что своего героя всегда показывал противоположностью герою Брюса Ли. Герой Джеки Чана начинается как неудачник, которому благоволит судьба, в отличие от большинства героев Ли.

Серьёзные роли появились у китайского актёра с семидесятых годов. Чуть позже он стал работать и режиссёром, создав свой собственный стиль фильмов об уличных драках. Многие актёры отказывались с ним работать из-за рискованности предприятий, но сам Джеки Чан в своих фильмах никогда не боялся выступать каскадёром.

Его фильмы

В 1978 году он снялся в двух крупных ролях – это были фильмы «Змея в тени орла» и «Пьяный мастер», причём второй был успешнее первого. В «Пьяном мастере» Джеки Чан как раз и показывает «антигероя Брюса Ли» - Хуан Фэйхун, центральный персонаж фильма, абсолютно не дисциплинирован и имеет скверный характер. Он осваивает кунг-фу, но найдя настоящего мастера от собственной гордыни не сразу может принять его превосходство. Во время съёмок этого фильма Джеки Чан получил серьёзную травму глаза, и в последствии был вынужден прибегнуть к пластической операции – в результате глаза актёра стали шире.

В 1985 году для съёмок «Полицейской истории» актёр собрал свою каскадёрскую группу, с которой и работал впоследствии практически над всеми своими фильмами. В его послужном списке есть картины, в которых он играл отрицательных персонажей, но таких немного, а от нескольких отрицательных ролей в кино он даже отказался, например, не став главным злодеем в фильмах «Чёрный дождь» Майкла Дугласа и «Смертельное оружие-4».

Сам актёр, комментируя эти отказы, сказал, что ничего не имеет против отрицательных ролей в комедиях, но не хотел бы быть по-настоящему главным злодеем в серьёзном фильме.

Мировую известность китайскому актёру принёс фильм «Разборка в Бронксе», снятый в 1995 году – он был серьёзно нацелен на американского зрителя.

Не только кино

Сегодня Джеки Чан – актёр, каскадёр, режиссёр, певец (у него есть в том числе песни на диалектах китайского, всего их записано около 100 на 20 альбомах), а также меценат и благотворитель. Свой путь филантропа актёр начинал с денег и подарков, передаваемых детским домам, но позже был создан фонд его имени и больница, профинансированы несколько операций для онкологических больных и взяты под опеку китайские дети-сироты.

Есть в его биографии и моменты, говорящие о неоднозначности актёра – например, известен факт его независимости от китайских мафиозных структур – триад. Каким-то образом актёр договорился с криминальными авторитетами, и с его киностудии мафия не пытается получать доход.

Уже тридцать лет Джеки Чан женат на тайваньской актрисе Лам Фунгю, от которой у него есть сын Джейси Чан – сегодня также известный певец и актёр. В 1999 году у Джеки родилась внебрачная дочь от бывшей модели Элен Нг – актёр после этого публично покаялся во внебрачной связи, и признался, что не смотря на это больше всего любит жену и сына. Официально свою дочь актёр так и не признал.

Джеки Чан своими фильмами подогрел начавшийся после картин Брюса Ли интерес к восточным боевым искусствам в России, Европе и Америке. Особенно, конечно же, возрос интерес к кунг-фу, хотя, по признанию актера, классическим стилем этой борьбы он не владеет.

Джеки Чан давно признался в том, что достиг в жизни всего, чего хотел, но пока что не пытается останавливаться на достигнутом.

Фото с сайта kinopoisk.ru

