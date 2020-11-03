Выборы в Молдавии – электоральный лабиринт

Ситуация Додона напоминает ситуацию Януковича, Лукашенко и других политиков, имевших «пророссийскую» репутацию. Все они пытались играть в «многовекторность»

В Молдавии царят антизападные настроения, но успех условно пророссийских сил на выборах – под вопросом

В Кишиневе подводят итоги первого тура выборов президента. Лидером гонки стала экс-глава правительства, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду, набравшая 36%. На втором месте – действующий глава государства Игорь Додон, уступивший своей конкурентке всего около 3%. На третьем месте - руководитель «Нашей партии» Ренато Усатый, в активе у которого порядка 17% голосов избирателей. Все остальные кандидаты вместе взятые заручились поддержкой чуть более 10% участников выборов.

Результат первого тура стал в известной мере сенсацией. Большинство социологов накануне выборов уверенно отдавали победу в нем не Санду, а Додону.

Объяснений этому несколько.

Во-первых, явка на выборах оказалась крайне низкой. Многие пожилые люди, опасаясь ковида, предпочли в этот день остаться дома. А ведь среди тех, кто хорошо помнит времена до так называемой «независимости», Додон особенно популярен.

Во-вторых, в последнее время на пророссийском и антизападном электоральном поле развернулась просто-таки эпическая битва между Додоном и Усатым. Несмотря на то, что Усатого в России ищут по обвинениям в незаконном выводе денежных средств за границу, а близкие к Додону СМИ обвиняют его в работе на Румынию, у него остается все тот же электорат в русскоязычных и выступающих за сближение с РФ районах. Причем, Усатый фактически построил свою кампанию на направленных против Додона информационных атаках, обвиняя действующего президента в коррупции и прочих грехах.

В-третьих, на стороне Санду была мобилизована вся молдавская диаспора, проживающая на Западе. В сети откровенно пишут о том, что эти люди порвали любые отношения с исторической родиной и возвращаться на нее никогда не собираются, но ради реализации антироссийских геополитических концепций своих «новых родин», отправились на зарубежные избирательные участки.

Ну и, в конце концов, в агиткомпании Санду была задействована «тяжелая артиллерия» в лице еврочиновников разного уровня. Учитывая то, как Запад гробил молдавскую экономику, сложно представить, что происходит в головах у местных «проевропейцев», но, тем не менее, они существуют, и речи от персон вроде Дональда Туска имеют на них серьезное влияние.

Теперь второй тур выборов состоится 15 ноября, и большинство экспертов не решаются делать однозначных выводов относительно его перспектив. Единственное, в чем сходятся их мнения, так это в том, что результаты электоральной гонки могут определить буквально пару процентов.

«Расхождение в голосовании во втором туре будет минимальное, 2-3% - не больше того. Общий базовый раскол молдавского общества сохраняется», - цитирует агентство РИА «Новости» политолога Андрея Суздальцева.

По мнению экспертов, основная битва перед вторым туром развернется за электорат Усатого.

«Большая загадка, как себя поведет во втором туре электорат Ренато Усатого и сам Усатый. Это главная головная боль как для Игоря Додона, так и для Майи Санду. Понятно, что сейчас Санду пребывает в хорошем настроении – неожиданная победа в первом туре. Но чтобы одержать победу во втором, ей нужно уговорить симпатизантов Усатого проголосовать за нее. Игорь Додон должен сделать то же самое», - приводит агентство «Спутник» слова политолога Корнелиу Чури.

Сторонники Санду буквально кричат о том, что «усатовцы» поддержат их кандидата, но такой исход гонки был бы, по меньшей мере, странным. Усатый годами публично разносил западников и националистов, завозил в Молдавию километры георгиевских ленточек и призывал праздновать 9 мая. И от его ссоры с Додоном жители Бельц Румынию явно не полюбили.

Поэтому перспектива массового перехода сторонников Усатого на сторону Санду выглядит, по меньшей мере, сомнительно. Однако если Додон не примет какого-то принципиального решения по взаимодействию с людьми, голосовавшими за Усатого, то они могут разочароваться и банально не прийти на выборы, что будет для Додона на самым лучшим исходом.

Следует также отметить, что ситуация Додона в известной мере напоминает ситуацию Виктора Януковича, Александра Лукашенко и ряда других политиков, имевших на постсоветском пространстве «пророссийскую» репутацию.

Все они на том или ином этапе пытались играть в «многовекторность» и оттягивали реализацию интеграционных процессов с Россией, а в итоге – получали сильную головную боль от тех, с кем заигрывали. Если бы Молдова при Додоне сближалась с РФ более активно, ее экономика, скорее всего, развивалась бы более динамично. А это в свою очередь обеспечило бы действующему президенту более высокий рейтинг.

Однако о внешней политике Додону сейчас нужно думать во вторую очередь. Ему нужно решить две срочные задачи – объясниться с электоратом Усатого и поднять явку, активизировав свой электорат. Иначе условно пророссийским силам, несмотря на явное численное превосходство среди населения Молдавии, может грозить совершенно нелепое поражение.