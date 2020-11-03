Выборы в Молдавии – электоральный лабиринт
В Молдавии царят антизападные настроения, но успех условно пророссийских сил на выборах – под вопросом
В Кишиневе подводят итоги первого тура выборов президента. Лидером гонки стала экс-глава правительства, лидер партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду, набравшая 36%. На втором месте – действующий глава государства Игорь Додон, уступивший своей конкурентке всего около 3%. На третьем месте - руководитель «Нашей партии» Ренато Усатый, в активе у которого порядка 17% голосов избирателей. Все остальные кандидаты вместе взятые заручились поддержкой чуть более 10% участников выборов.
Результат первого тура стал в известной мере сенсацией. Большинство социологов накануне выборов уверенно отдавали победу в нем не Санду, а Додону.
Объяснений этому несколько.
Во-первых, явка на выборах оказалась крайне низкой. Многие пожилые люди, опасаясь ковида, предпочли в этот день остаться дома. А ведь среди тех, кто хорошо помнит времена до так называемой «независимости», Додон особенно популярен.
Во-вторых, в последнее время на пророссийском и антизападном электоральном поле развернулась просто-таки эпическая битва между Додоном и Усатым. Несмотря на то, что Усатого в России ищут по обвинениям в незаконном выводе денежных средств за границу, а близкие к Додону СМИ обвиняют его в работе на Румынию, у него остается все тот же электорат в русскоязычных и выступающих за сближение с РФ районах. Причем, Усатый фактически построил свою кампанию на направленных против Додона информационных атаках, обвиняя действующего президента в коррупции и прочих грехах.
В-третьих, на стороне Санду была мобилизована вся молдавская диаспора, проживающая на Западе. В сети откровенно пишут о том, что эти люди порвали любые отношения с исторической родиной и возвращаться на нее никогда не собираются, но ради реализации антироссийских геополитических концепций своих «новых родин», отправились на зарубежные избирательные участки.
Ну и, в конце концов, в агиткомпании Санду была задействована «тяжелая артиллерия» в лице еврочиновников разного уровня. Учитывая то, как Запад гробил молдавскую экономику, сложно представить, что происходит в головах у местных «проевропейцев», но, тем не менее, они существуют, и речи от персон вроде Дональда Туска имеют на них серьезное влияние.
Теперь второй тур выборов состоится 15 ноября, и большинство экспертов не решаются делать однозначных выводов относительно его перспектив. Единственное, в чем сходятся их мнения, так это в том, что результаты электоральной гонки могут определить буквально пару процентов.
«Расхождение в голосовании во втором туре будет минимальное, 2-3% - не больше того. Общий базовый раскол молдавского общества сохраняется», - цитирует агентство РИА «Новости» политолога Андрея Суздальцева.
По мнению экспертов, основная битва перед вторым туром развернется за электорат Усатого.
«Большая загадка, как себя поведет во втором туре электорат Ренато Усатого и сам Усатый. Это главная головная боль как для Игоря Додона, так и для Майи Санду. Понятно, что сейчас Санду пребывает в хорошем настроении – неожиданная победа в первом туре. Но чтобы одержать победу во втором, ей нужно уговорить симпатизантов Усатого проголосовать за нее. Игорь Додон должен сделать то же самое», - приводит агентство «Спутник» слова политолога Корнелиу Чури.
Сторонники Санду буквально кричат о том, что «усатовцы» поддержат их кандидата, но такой исход гонки был бы, по меньшей мере, странным. Усатый годами публично разносил западников и националистов, завозил в Молдавию километры георгиевских ленточек и призывал праздновать 9 мая. И от его ссоры с Додоном жители Бельц Румынию явно не полюбили.
Поэтому перспектива массового перехода сторонников Усатого на сторону Санду выглядит, по меньшей мере, сомнительно. Однако если Додон не примет какого-то принципиального решения по взаимодействию с людьми, голосовавшими за Усатого, то они могут разочароваться и банально не прийти на выборы, что будет для Додона на самым лучшим исходом.
Следует также отметить, что ситуация Додона в известной мере напоминает ситуацию Виктора Януковича, Александра Лукашенко и ряда других политиков, имевших на постсоветском пространстве «пророссийскую» репутацию.
Все они на том или ином этапе пытались играть в «многовекторность» и оттягивали реализацию интеграционных процессов с Россией, а в итоге – получали сильную головную боль от тех, с кем заигрывали. Если бы Молдова при Додоне сближалась с РФ более активно, ее экономика, скорее всего, развивалась бы более динамично. А это в свою очередь обеспечило бы действующему президенту более высокий рейтинг.
Однако о внешней политике Додону сейчас нужно думать во вторую очередь. Ему нужно решить две срочные задачи – объясниться с электоратом Усатого и поднять явку, активизировав свой электорат. Иначе условно пророссийским силам, несмотря на явное численное превосходство среди населения Молдавии, может грозить совершенно нелепое поражение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Думаю что 99% граждан России наплевать кто станет президентом Молдавии. Кого бы там избрали размер моей пенсии не увеличится,а фрукты не подешевеют. Поэтому не нужно клевать на дохлый червячок российских СМИ по поводу любых выборов за бугром включая даже в США заброшенного для отвлечения кухонного лехтората от реальных внутренних проблем страны.
Грамотные и независимые эксперты в РФ еще в 90-е годы указывали, что т.н. "илита" не способна ни разрабатывать модели интеграции, ни их осуществлять. Так при чем тут Додон, Янукович или Лукашенко? Интеграция, скажем, Польши в ЕС это прежде всего приобретение европейскими, в основном - германскими монополиями или ТНК (наряду с другими) тысяч крупных предприятий, построенных в народной Польше, но оказавшихся "выброшенными на берег" после развала СССР, фактически - уже в последние годы перестройки. Их встраивание в производственно-экономические системы этих ТНК, модернизация (те, которые были не нужны или могли составить конкуренцию попросту были ликвидированы, превращены в другие объекты. Как в Москве, например), инвестиции и т.д.Они и стали основой интеграции, на чем строились и другие ее элементы. Но господам РФ в экономическом отношении бывшие республики СССР не нужны. У них же есть нефть, а все остальное им покупают. Поэтому объемы межреспубликанских связей многократно сократились.Ну, все - не нужны, скажем, молдовские вина, фрукты, консервы и т.д. В товарном экспорте Молдовы в 2019 г. уд.вес РФ - 9%, в импорте - 11,9%, структура примитивная с минимальным уд. весом продукции с высокой степенью обработки. С РБ - то же самое. Так в чем интегрироваться будем? И на чем, если доля ЕС - до 50%?
Уж так "изображает" независимую политику, так "изображает" натурально, что из санкций не вылезает! Какая великолепная "игра"!
А может потрясающая глупость то, что Вы написали? Я думаю да!
что Додон "no pasara".
1. "Многие пожилые люди, опасаясь ковида, предпочли в этот день остаться дома".
2. Молдавская диаспора, проживающая на Западе "ради реализации антироссийских геополитических концепций своих «новых родин», отправились на зарубежные избирательные участки".
Как видим, испугавшиеся проигрывают. Янукович тоже проиграл (2004, 2014) потому что трус. Лукашенко не трус, поэтому выиграл.