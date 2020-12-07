Обзор обновленной модели автомобиля Honda Civic

18:48 7.12.2020

Honda Civic 2014 года считается самым популярным компактным автомобилем 2014 года

Модели Civic 2012 и 2013 годов продавались исключительно хорошо, несмотря на отсутствие некоторых удобств и технических усовершенствований.

Впечатляет, что Honda может неизменно предлагать популярный продукт, даже если он не соответствует тому, что могут предложить другие компактные автомобили.

Но последние две модели Civic принесли многим только разочарование. Конечно, они продемонстрировали впечатляющую надежность и эффективность, которыми славится Honda. Модели 2012 и 2013 годов наверняка будут на дорогах в течение многих лет. Однако им не хватало изысканности, которая присутствовала у других компактных автомобилей.

Во втором десятилетии 21-го века Honda наконец обновила модель Civic. Стиль, дизайн интерьера и производительность улучшились до уровня, которые соответствуют или превосходят конкурентов.

Honda Civic 2014 года порадует многих покупателей компактных автомобилей.

Если вы ищите надежность, безопасность и эффективность вождения, репутацию, которая повышает стоимость при продаже, то этот автомобиль для вас.

Вам также понравится разнообразие моделей в линейке. Civic может предложить все: от более спортивной отделки до экономичной модели. Но Honda Civic 2014 года не может сравниться с полезностью транспортных средств стиля хэтчбека. Это все еще компактный автомобиль, но не самый лучший для перевозки нескольких человек или габаритных грузов.

Фото: rubtsov-mikhail с сайта drive2.ru

Так что же нового? Civic 2014 стал новым снаружи. Передняя часть более угловатая, со спортивно-гладким стилем, который говорит о производительности, даже если в него нельзя поставить экономичный двигатель.

В более дорогих комплектациях (EX и выше) установлен обновленный сенсорный дисплей.

Также предусмотрена значительно улучшенная опция автоматической трансмиссии CVT (Continuously Variable), кнопочный запуск и интеллектуальный дисплей для наблюдения за слепыми зонами.

Стайлинг: интерьер и экстерьер



Civic действительно предлагает некоторую полезность внутри. Honda утверждает, что «места будет достаточно для 5 пассажиров», однако действительно комфортно разместиться могут только 4 пассажира.

Грузоподъемность увеличена за счет разделения задних сидений 60/40, которые помогают разместить багаж различных форм и размеров. Вы можете быть уверенны в том, что Honda освоила дизайн компактного салона автомобиля — он был популярен в течение многих лет. Honda Civic 2014 года ничем не отличается.

Отделка салона также включает цветной многофункциональный дисплей, камеру заднего вида и USB-соединение. Новая технология и дисплей Honda - это большая модернизация по сравнению со старыми моделями.

Если вы выберете комплектацию EX, вы получите надежную крышу над головой, автоматический климат-контроль, 16-дюймовые легкосплавные диски, новый монитор слепых зон Honda, вход без ключа и запуск с помощью кнопки.

Уровень отделки салона LX включает в себя стандартные кожаные передние сиденья с подогревом. Это область, где Honda наконец понимает, что люди хотят комфорта в компактных автомобилях.

Ранее уже упоминался спортивный внешний вид. Он действительно выделяется.

В прошлом году Honda изменила дизайн экстерьера, и результаты были далеко не впечатляющими. Модель 2014 года значительно улучшила стиль передней и задней части. Новая решетка радиатора, увеличенные передние рамки для фонарей, поднятая крышка багажника и более агрессивный дизайн колес.

Фото: rubtsov-mikhail с сайта drive2.ru

Примечания по производительности



Honda Civic 2014 года стала более мощной, увеличилась экономия топлива и значительно улучшилось управление. Все модели DX, EX и LX оснащены четырехцилиндровым двигателем SOHC i-VTEX объемом 1,8 л, который выдает 143 лошадиных силы благодаря новой выхлопной системе. Впечатляющая коробка передач CVT намного лучше, чем старый 5-ступенчатый автомат. Вариант CVT стоит 1300 долларов. Модель DX имеет только 5-ступенчатую механическую коробку передач.

Поскольку вариатор увеличивает передаточные числа и облегчает автомобиль по сравнению со старой трансмиссией, экономия топлива довольно хорошая. Цифры расхода топлива в пределах города не безупречны: 7,1-6,7 литра / 100 км, но по трассе более чем адекватен, при 5,0 литра / 100 км.

Civic Si, спортивно-ориентированный вариант Honda Civic, оснащен более мощным 2,4-литровым двигателем DOHC i-VTEC мощностью 205 лошадиных сил. Модель Si имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Управляемость отличная. Civic 2014 года имеет новый дизайн подвески, который реагирует быстрее и привносит больше «ощущения», чем предыдущие модели. Он предлагает отличную реакцию, и сводит к минимуму все неровности дороги.

Civic 2014 - ваш следующий автомобиль?



Если вы находитесь на рынке компактных автомобилей и вам нужна проверенная надежность и ценность при перепродаже, Civic 2014 года может стать лучшим автомобилем для вас.

Хонда определенно вложила некоторую мысль в разработку автомобиля, который может сделать больше, чем идти в ногу с конкурентами. Дизайн интерьера, удобные функции и технологии опережают модели конкурентов. Производительность адекватна, а грузовое пространство отлично подходит для небольшого автомобиля.

Возможно, самое главное, цена правильная. Стоимость модель DX с 5-ступенчатой механической коробкой передач начинается в 15 690 $.

Трудно превзойти это, учитывая стандартные технические функции, которые включены. За $ 18 495 можно приобрести автомобиль с уровнем отделки салона LX, после чего вы сможете выбрать бесступенчатую трансмиссию и подогрев сидений. Цена на седан комплектации EX начинается от $ 20 560. И Touring, и Civic Si стоят чуть больше 25 000 долларов. Si - самый дорогой Civic, который вы можете получить.

Honda Civic 2014 года — проверенный, безопасный и надежный автомобиль, который, вероятно, снова возглавит рынок компактных автомобилей. Год за годом Civic был одним из самых продаваемых автомобилей в Канаде. Модель 2014 года дает ответ на вопрос «почему?».

После разочаровывающего 2012 и 2013 модельного года, который заставил задуматься, сможет ли Honda остаться на вершине, модель 2014 демонстрирует способность Honda постоянно пересматривать свои автомобили, чтобы соответствовать ожиданиям водителей.