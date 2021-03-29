Как начать знакомство с девушкой?

21:32 29.03.2021

Из-за неуверенности в себе и страхе, что тебя даже не захотят слушать, молодые люди часто теряют возможность начать разговор с незнакомой девушкой.

Первое впечатление, которое вы произведете на женщину, является очень важным, ведь то, как вы говорите, как улыбаетесь, как выглядите, повлияет на ваши дальнейшие отношения.

1. Лучшие фразы, чтобы начать разговор с девушкой

Начать знакомство с девушкой можно с помощью уже существующих фраз, проверенных на деле:

- я видел вас во сне, не ожидал, что встречу такую красоту в жизни;

- девушка, спасите меня, я тону в ваших прекрасных глазах;

- я так очарован вашей улыбкой, что забыл, как дышать;

- не подскажите короткую дорогу к вашему сердцу;

- девушка, подарите шанс согреться в столь холодную погоду теплом вашей улыбки.

Используйте необычные и оригинальные фразы, чтобы правильно начать знакомство с девушкой:

- хочу познакомиться с тобой, а то пристают тут всякие, забирая наше драгоценное время;

- простите, не могу остаться равнодушным к вашей лучезарной красоте;

- в такой чудесный день не могу оставить вас без отличного настроения, которое я вам подарю;

- флиртовать мы будем, даже в старости;

- у меня никогда не закончатся комплименты для тебя;

- я провожу исследование, как тебе живется на белом свете, зная, что красивее нет никого.

Начать знакомство с девушкой можно с помощью смешных и прикольных фраз, чтобы ваша беседа и знакомство стали более непринужденными:

- у тебя есть парень, я могу им стать;

- давай я тебе свою любовь, а ты мне подаришь очаровательную улыбку;

- у меня есть транспорт, даже двери не надо открывать, метро называется;

- надеюсь, на твою улыбку у меня безлимит.

Чтобы перевести диалог в любовное русло используйте красивые, романтичные фразы:

- вчера упала с неба звезда, я так и знал, что встречу ее в вашем облике;

- хотите кусочек счастья? Берег специально для вас;

- вы похожи на мою первую жену, пока ее нет, но думаю, вы исправите это.

2. Советы парням в общении с девушками по интернету

Для многих мужчин сейчас проще заводить знакомство с девушкой в интернете. Сотни молодых людей начинают разговор в социальных сетях, где есть возможность больше узнать об объекте воздыхания.

Для начала можно найти группы для знакомств в пабликах, зайти в группы вашего города. Проявляя активность на страничке девушки, которая вам понравилась, ставя лайки, комментируя фотографии, вы привлечете к себе ее внимание. В случае негативной реакции вы ничего не теряете, а вот если красавица откликнется, то могут завязаться и романтические отношения.

Как только вы напишите девушке, она обязательно зайдет к вам в профиль, начнет изучать ваши посты. Поэтому ответственно отнеситесь к той информации, которую выставляете на всеобщее обозрение.

При отправке личного сообщения проверяйте грамотность, она является одним из важных пунктов, говорящих о вашей личности и интеллекте.

В интернете начать знакомство с девушкой лучше на сайте знакомств, которые как раз предназначены для ваших целей. Часто на таких ресурсах попадается много мошенников, поэтому стоит придерживаться определенных правил:

1) Будьте осторожны с недавно зарегистрировавшимися пользователями.

2) Не торопитесь рассказывать детали вашей жизни, личные данные, пока не познакомитесь поближе.

3) Ни в коем случае не пересылайте деньги кому-либо.

Для начала поиска второй половинки подберите площадку по интересам, например, сайты любителей домашних животных (собак, котов), кино, христианские сайты знакомств. Как только определитесь с выбором, заполните профиль с ответственностью, укажите честно ваши взгляды на жизнь, свой характер, предпочтения в увлечениях. Написав правдивые данные, вы найдете ту самую девушку, которая полюбит вас таким, какой вы есть. Когда профиль будет заполнен, начинайте поиск, указав все параметры, то есть возраст, хобби. Фотография женщины должна быть максимально реальной, без обработки и фильтров. В первом сообщении старайтесь не быть навязчивым, напишите что-нибудь оригинальное, что выделит вас среди прочих воздыхателей. Начните разговор с нейтральных тем, поговорите о детстве, смешных моментах из жизни.

3.Как оригинально познакомиться с девушкой: примеры

Так как все особи женского пола любопытные, постарайтесь говорить такие фразы, которые вызовут недоумение и встречный вопрос. Например, «Я знаю о тебе то, что не знает никто» или «Мне нравятся в тебе несочетаемые черты характера, которые привлекли меня».

Пишите комплименты, если не знаете, как правильно общаться во время первого разговора. Они должны быть необычными, не просто «ты красивая», а «твой стиль идеальный». Старайтесь доминировать в общении, пишите открыто, что желаете встретиться, будьте уверенным, поменьше болтайте, чтоб не остаться просто другом. Когда девушка заинтересуется, выберите место для первого свидания.

