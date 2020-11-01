ТОП-7 вариантов инвестирования небольшой суммы

12:50 1.11.2020

Большинство людей хотят, чтобы их свободный капитал приносил доход, но лишь некоторые инвестируют его без каких-либо опасений и ограничений

Поверьте, любой человек может начать инвестировать, причем начиная с 1000 рублей. Все дело в том, что на сегодняшний день существует активы, в которые можно запросто инвестировать небольшую сумму и начать получать пассивный доход.

Какие существуют варианты инвестирования небольшой суммы? Какие есть подводные камни в таких вариантах? Куда не следует инвестировать? Будем разбираться в этом обзоре!

Что такое небольшая сумма?



Согласно данным Росстата, по состоянию на декабрь 2019 года среднемесячная зарплата в России составляет около 54 000 рублей. Однако в 50% случаев россияне получают зарплату в размере не более 35 000 рублей. Поэтому откладывать 10% от дохода может абсолютно каждый, а это примерно 3500 рублей. Самое главное, чтобы это не сказалось на благосостоянию и здоровью. Не нужно экономить на продуктах питания ради вложений в акции Газпрома, поскольку здоровье ставится в первую очередь.

Таким образом, 1500 отложенных рублей - это превосходный старт для получения пассивного дохода. Многие думают, что для заработка 1500 рублей будет мало, однако это далеко не так. Откладывая 1500 рублей в месяц, можно получать по ним до 20% годовых, а это 300 рублей. То есть, инвестировав 18 000 рублей в год, доход по ним составит уже 3600 рублей.

Рассмотрим простой пример. Среднестатический житель России позволяет себе отложить 3000 рублей в месяц. Он открывает брокерский счет с доходностью 20% годовых и пополняет его по 3000 рублей ежемесячно в течение пяти лет. По истечению срока на его счету будет размещаться чуть более 270 000 рублей, и, это не миф, а реальность.

Возможно для кого-то пять лет покажутся большим сроком, но через это время появится возможность приобрести неплохой автомобиль на вторичном рынке.

Варианты инвестирования небольшого капитала

Ниже представлены варианты вложений именно малых сумм, каждый из которых имеет свой риск и потенциальную доходность.

1. Облигации



Уже не один десяток лет облигации считаются наиболее безопасным финансовым активом и наименее рискованным. Он не испытывает сильной волатильности цены и имеет предсказуемую доходность. Инвестору остается выбрать инструмент (корпоративный или государственный), взвесить риски и инвестировать в него через брокера. На текущий момент существует огромное количество корпоративных облигаций, в которые можно инвестировать от 500 рублей. Причем это будут обеспеченные, ликвидные и низкорисковые облигации.

Примечательно, для инвестирования в корпоративные облигации необходимо открыть ИИС, чтобы уплачивать налог с полученного дохода (13%).

2. P2P-кредитование



Р2Р-кредитование - это второй, привлекательный вариант вложений небольшой сумму. Сейчас существует множество площадок (например, Webmoney), на которых можно предоставлять займы физическим лицам. Первое, что необходимо сделать пользователям таких платформ - это верифицировать аккаунт для получения аттестата или ID-карточки, которые не дадут сбежать со средствами.

Теоретически, это один из немногих вариантов инвестирования небольших сумм с потенциальной доходностью до 100% годовых. Но на практике все немного иначе, показатель невозврата займов снижает доходность почти на 50%.

Фото с сайта Pixabay.com

3. Паевый Инвестиционный Фонд (ПИФ)



Для многих людей ПИФы являются чем-то очень сложным и мудреным, разобраться в которых могут только аккредитованные инвесторы с крупным капиталом. В действительности все очень просто, чем кажется на первый взгляд: инвесторы передают средства компании, которая вкладывает их в облигации российских и международных компаний, работающих в самых разных отраслях.

ПИФы особенно подойдут тем, кто не хочет изучать азы торговли облигациями и акциями компаний, но желает получать относительно стабильный пассивный доход, имея в распоряжении минимум 1000 рублей. За управляющими активами компаниями стоят профессиональные трейдеры и инвесторы с большим опытом работы на финансовых рынках.

4. Ценные бумаги



Доходность акций в несколько раз превышает ставки по облигациям, а тем более по банковским депозитам. Как уже сказано выше, любой может открыть брокерский счет и начать инвестировать в акции с расчетом как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Стратегия инвестирования одна - покупка акций по низкой цене и их продажа через определенное время по более высокой. Рядовому инвестору лучше обращать внимание на акции относительно крупных компаний, поскольку они более ликвидные и не столь волатильные.

5. Покупка валюты



Это многим известный способ не только сохранения капитала, но и его приумножения. На текущий момент совсем не обязательно идти в ломбард и менять рубли на доллары, поскольку для этого есть брокеры.

Если вспомнить масштабный обвал российского рубля, когда курс доллара вырос в 2.5 раза, с 30 рублей до 70-ти. На таком росте многие валютные инвесторы заработали целое состояние.

В связи с распространением эпидемии коронавируса и продолжающиеся омраченные российско-американские отношения, валюты очень волатильные, а это значит, что есть возможность заработать.

На первом этапе можно выбрать наиболее стабильные валюты, включая японскую иену и швейцарский франк. Они уже не один десяток лет представляют собой аналог золота, но более выгодный.

Примечательно, на валютном рынке очень редко заключаются сделки чаще, чем раз в месяц. Профессиональные инвесторы выжидают по полгода для закрытия своих позиций с высокой прибылью.

6. Банковский депозит



Наверное, каждый первый житель России знает, что банковский депозит является наиболее надежным и безрисковым вариантом инвестирования небольшой суммы, например, от 1000 рублей.

Откуда генерируется прибыль? Банк использует средства в торговле на валютном рынке, в первую очередь, для получения прибыли. Все банковские депозиты на сумму до 1.4 миллиона рублей застрахованы государством, поэтому в случае банкротства банка, инвестору будут возвращены его средства в полном объеме.

Новичкам отлично подойдет банковский накопительный счёт, минимальная сумма по которому составляет всего 1 рубль. Например, при работе с Тинькофф банком, доходность по таким счетам будет находиться на уровне 3,14% годовых.

Фото с сайта Pixabay.com

7. Торгуемый на бирже фонд (ETF)



Простыми словами, ETF - это ориентированный на рядового инвестора обычный ПИФ, в корзину которого входят акции самых разных компаний. Наибольшую популярность на российском рынке имеет трастовый продукт SPDR S&P 500 ETF, полностью копирующий фондовый индекс S&P 500. Приобретая его, в распоряжении инвестора находится корзина акций 500 лучших компаний. При покупке каждой акции по отдельности нужен очень большой капитал, а ETF позволяет рядовому инвестору зайти в фондовый рынок с капиталом от 6000 рублей (прим, - все зависит от типа трастового продукта).

Куда не стоит инвестировать?



Существует множество вариантов инвестирования средств с высокой доходностью в кратчайшие сроки. Высокий доход всегда сопоставим с высоким уровнем риска, поэтому в такие инструменты, как криптовалюты, хайп-проекты, умножители средств, МЛМ-схемы, микрофинансовые организации, вкладываться нежелательно. Если потеря даже небольшой суммы скажется на благосостоянии инвестора, лучше такие варианты инвестирования обходить стороной.

Подведем итоги



В современном и быстро развивающимся мире инвестором может стать любой желающий, причем с капиталом от 1 рубля. В этом обзоре были перечислены семь распространенных вариантов вложения небольшой сумму как в фондовый рынок, так и инструменты с низким уровнем риска. Возможность инвестирования небольшой суммы позволяет новичкам узнать тот или иной рынок и получить свой первый пассивный доход.