Как бороться с синдромом раздраженного кишечника?

21:50 29.03.2021

Синдром раздраженного кишечника - заболевание, которое диагностируется все чаще и чаще.

Хуже того, состояние возникает не только у взрослых, но и у детей. По оценкам, 8,8% малышей могут иметь это заболевание. Что его вызывает? Как вы можете его контролировать?

Хотя боль в животе обычно проходит сама по себе, в ситуации, когда она часто рецидивирует или сопровождается другими недугами, необходима консультация врача.

Причины синдрома раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника - это функциональное заболевание пищеварительной системы, то есть такое, причины которого не всегда могут быть идентифицированы.

Причина синдрома раздраженного кишечника до конца не выяснена. Считается, что его возникновение связано с генетическими, физическими и психологическими факторами. Возможные причины включают, главным образом, висцеральную гиперчувствительность и нарушения моторики желудочно-кишечного тракта, а также изменения в составе микробиоты, активацию иммунной системы и чрезмерный рост бактериальной флоры. Ученые также видят роль оси мозг-кишечник (определенные нейротрансмиттеры, такие, как серотонин, передаются между центральной нервной системой и желудочно-кишечным трактом). Люди с этим заболеванием могут быть особенно чувствительны к стрессу и испытывать усиление симптомов при его возникновении (это касается даже 50-80% пациентов). Пищевая гиперчувствительность - непереносимость FODMAP (ферментирующих олиго-, ди- и моносахаридов и полиолов) также упоминается среди факторов, вызывающих или усугубляющих симптомы. Причины синдрома раздраженного кишечника могут быть разными и обычно индивидуальны. Вот почему лечение так сложно.

Но это еще не все. Некоторые исследования показывают, что желудочный грипп также может способствовать развитию заболевания.

Заболеваемость синдромом раздраженного кишечника может быть до 6 раз выше у людей, перенесших желудочно-кишечную инфекцию, по сравнению с людьми, у которых не было эпизода желудочно-кишечной инфекции.

Симптомы заболевания

Синдром раздраженного кишечника у взрослых диагностируется на основании характерных симптомов, то есть периодических болей в животе, возникающих в среднем не реже одного раза в неделю (в течение 3 месяцев до посещения врача), с такими симптомами, как: изменение частоты испражнений и консистенции стула. Также могут появиться другие симптомы: головная боль, сонливость, боль в поясничном отделе позвоночника и нарушения менструального цикла у девушек и женщин.

У детей, как и у взрослых, признаком функциональных расстройств с болью в животе является неспособность связать симптомы с каким-либо органическим заболеванием (например, целиакией). Критерии в основном те же, что и для взрослых.

Как подтвердить синдром раздраженного кишечника?

По оценкам, около 11% людей имеют проблемы со сверхчувствительным кишечником. Женщины чаще обращаются за помощью к специалистам, и каждый второй пациент моложе 35 лет. Исследования показывают, что синдром раздраженного кишечника может поражать около 8,8% маленьких пациентов.

Не все боли в животе являются заболеванием, но консультация с врачом необходима, если у вас или вашего ребёнка хронические боли в животе.

Хотя симптомы синдрома раздраженного кишечника на первый взгляд довольно характерны, диагностика не проста. Поэтому постановка диагноза основана, прежде всего, на исключении других заболеваний, которые могут вызывать аналогичные недуги. Взрослым врач может назначить:

· анализ крови - анемия и повышение лейкоцитов требуют уточнения диагноза;

· белок CRP в сыворотке крови и / или кальпротектин в кале - позволяет исключить воспалительное заболевание кишечника;

· ТТГ;

· исследование антител к тканевой трансглутаминазе IgA и определение общего IgA - при глютеновой болезни (в случае положительных результатов потребуется гастроскопия и взятие образца для исследования);

· микробиологические и паразитологические анализы кала (на паразитов);

· дыхательные пробы на СИБР (синдром избыточного бактериального роста);

· УЗИ брюшной полости;

· колоноскопия в обоснованных случаях.

У детей, как и у взрослых, диагноз ставится на основе анализа симптомов. Не существует диагностических тестов для выявления синдрома раздраженного кишечника. Если у вас запор, врач может назначить слабительное.

Если боль в животе утихает с облегчением запора, это, скорее всего, признак функционального запора.

Синдром раздраженного кишечника - как с ним бороться?

Синдром раздраженного кишечника - болезнь, которую невозможно вылечить. Но вы можете ее контролировать. В зависимости от формы заболевания врач порекомендует применение спазмолитиков или антидепрессантов, а также других лекарств, в том числе рифаксимин, лоперамид, макрогол. В курс лечения также входят:

· препараты масла мяты перечной - в дозе 180-225 мг 2 раза в сутки в течение от 2 до 12 недель - при подборе препарата проконсультируйтесь с врачом;

· фитопрепараты - четких рекомендаций нет, их рекомендуют в конкретных клинических ситуациях (решение о применении принимает врач);

· пробиотики - рекомендуется использовать определенные штаммы пробиотиков, которые были протестированы на безопасность и эффективность, например, Lactobacillus plantarum 299v, Saccharomyces boulardi или Bifidobacterium infants (проконсультируйтесь с врачом по поводу выбора препаратов).

Лечение у детей имеет целью восстановление нормального функционирования. Полное выздоровление случается очень редко, поэтому терапия в первую очередь направлена на облегчение симптомов и улучшение их переносимости.

