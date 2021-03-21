Достопримечательности Полтавы. На что посмотреть?

12:05 21.03.2021

Полтава – древний украинский город, располагающийся на реке Ворксле.

Здесь находится много памятников культуры. Город является культурным центром и сегодня. Также здесь красивая природа – много прудов и озер. Несмотря на то что здесь находится много людей, каждый чувствует себя комфортно. В городе много парков.

Полтава понравится каждому. Как сказано выше, здесь находится много архитектурных памятников. Далее, расскажем о самых интересных достопримечательностях города.

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Сначала расскажем о Крестовоздвиженском монастыре, построенном в стиле барокко. Он возведен в 1650 году. Высота колокольни составляет 43 метра. Троицкая и Семеновская церкви также входят в собор. В советский период здесь находился интернат. В 1991 году здание снова стало собственностью церкви.

Далее, несколько слов о музее Полтавской битвы. Он построен в 1909 году. Здесь находится много экспонатов – оружия, знамена, обмундирование. Через диораму можно посмотреть события, происходящие во время сражения.

Заслуживает внимание туристов Иванова гора. Она располагается на Соборной площади. Здесь находится много достопримечательностей, рассказывающих об истории Полтавы.

Также здесь находится Краеведческий музей. Раньше на его месте располагалось губернское земство. Автором проекта является В. Кричевский. Здание сочетает элементы украинского стиля и модерна, что не понравилось Николаю II. В музее находится много экспонатов таких, как реликвии казаков и древнеегипетские коллекции.

Стоит посмотреть на усадьбу И. Котляревского. Она появилась в 1969 году. Ее воспроизвели по картине Тараса Шевченко. В музей Котляревского входит сарай, дом и колодец. Неподалеку находится сад. Шевченко много прожил в Полтаве. Тут он и учился, и был руководителем театра. Убранство дома точно воспроизводит атмосферу того времени.

Следующая достопримечательность Полтавы – Корпусный сад. Он располагается в центре города. Неподалеку находится монумент Славы. По легенде здесь произошла встреча Петра I и защитников Полтавы от шведов. Сейчас это любимое место прогулки туристов и местных жителей.

Далее, расскажем о художественном музее. Он находится в здании галереи искусств. Автором проекта является М. Рудынский. Здесь можно увидеть картины многих художников. Раньше музей находился в доме Болюбаша, но в связи с аварийным состоянием постройки, пришлось переехать.

Еще одна достопримечательность города – памятник Николаю Гоголю. Он создан скульптором Л. Позеном. Монумент возведен в 1934 году на деньги городской общественности.

Наконец, несколько слов о памятнике галушке. Он расположен рядом с усадьбой Котляревского и рестораном «Иванова гора». Монумент возведен в 2006 году. Памятник представляет собой постамент с полотенцем. На рушнике находятся ложка и миска с галушками. Этот монумент – визитная карточка Полтавы.

Чтобы отдохнуть от полученных впечатлений, можно сходить в кафе или погулять в парке. Любителям хороших фильмов можно посоветовать сходить в кино. Тем, кому нравится активный отдых, можно посоветовать ночной клуб или боулинг-бар.

