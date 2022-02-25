Рецензия на комедию «Непослушник»: был контент годный — стал богоугодный

Результаты показов православной комедии Владимира Котта «Непослушник» в России превзошли все ожидания

Димонстр (Виктор Хориняк) — успешный блогер-миллионник. Он устратвает жуткий дестрой на дорогах и другие безумные акции, но все это рано или поздно приедается подписчикам. И тогда Дима решает покуситься на святое: приходит на литургию в православный храм, организуя там «сатанинский» перфоманс.

Теперь Димонстру грозит судебный процесс по статье «Оскорбление чувств верующих». Загнанный в угол, он прикидывается своим другом Сергием, служащим чтецом в храме и «ссылает» себя в отдаленный монастырь в Шуйскую епархию. Братия быстро раскрывает подлог, однако игумен обители отец Анатолий (Юрий Кузнецов) все же оставляет у себя непрошеного гостя в воспитательных целях.

По мнению критиков, в основу фильма легла история с ловлей покемонов в храме блогером Русланом Соколовским, понесшим за это наказание. Однако радиус действия комедии значительно шире и лежит где-то в области ответ на вопрос: что делать с молодежью, которые поставили интернет как ложного кумира на место истинного Бога. В фильме очень точно раскрывается подмена понятий, когда, например, запущеннй монастырь Димонстр сравнивает с бесперспективным каналом. Или в афористичной фразе: «Был контент годный — стал богоугодный».

Понятно, что по мановению волшебной палочки в сфере духовного совершенствования ничего не делается. Не было этого, например, в фильме Павла Лунгина «Остров», на который явно ориентировался Котт (герой Юрия Кузнецова схож с героем Виктора Сухорукова, а Максим Лагашкин идет по стопам Дмитрия Дюжева). А в «Непослушнике» смущает, с какой скоростью становится востребованным видеоблогером настоятель. Мы, конечно, помним, как ныне покойный Димитрий Смирнов говаривал: дайте мне прайм-тайм на Первом канале — и я улучшу демографическую ситуацию в России. Но таких медийных вдохновнных проповедников в России все же единицы. В остальном же, по словам епископа Орского и Гайского Иринея (Тафуни), священником не стоит злоупотреблять соцсетями, иначе они быстро впадают в грех гордыни.

Есть в фильме и некоторые канонические неточности — несмотря на консультации создателей со священниками. Вопреки утверждению, звучащему в фильме, нет сведений о том, что великомученик Димитрий Солунский вел откровенно греховную жизнью Странным выглядит и отправка Димона на исповедь и причастие верующим другом на следующий день после обильных возлияний. Сомнительна и история неканонической фрески, написанной из страстных побуждений. Но все же новоначальным фильм, аозможно, в чем-то и поможет (во многом — благодаря грамотно подобранному саундтреку), поэтому сбрасывать со счетов его не стоит.

Кадры с сайта kino-teatr.ru