Serious Black «Vengeance is Mine»

Исполнитель: Serious Black, Название: «Vengeance is Mine», Стиль: пауэр-метал, Год: 2022

Те, кто еще задаются вопросом, отчего по всему миру такой упадок рок-музыки, не учитывают одного простого обстоятельства. В век интернета, когда все разбрелись по своим песочницам, вдвойне трудно содержать рок-группу, как полноценно функционирующий живой организм. Вот только говорят об этом музыканты вдвойне неохотно, а уж чтоб подняли такую проблему в творчестве - и вовсе, казалось бы, не дождешься.

Так что отметим для себя как ценный документ альбом «Vengeance is Mine», который. По словам басиста и основателя группы Serious Black Марио Лохерта, о том, как трудно содержать группу, когда у тебя кошки скребут на душе. Лохерту можно посочувствовать, ведь ему тяжело вдвойне. Ведь Serious Black изначально был супергруппой, которую в итоге покинули звездные участники.

На развороте четверка музыкантов смотрит на нас пристально и сурово. Кто-то опирается на плечо соседа, а кто-то иронично склонил голову набок. Какие страсти кипят внутри этих не привыкших демонстрировать слабость мужчин?

Заметны ли метания Лохерта по музыкальному материалу диска? Скорее, нет чем да — и такая сдержанность является дополнительным козырем диска. Первые две песни бодрят, но ничем особенным не цепляют. «Senso Della Vita» вызывает прилив жизненных сил. «Ray of the Ligut» - постепенно разгоняющаяся фортепианная баллада, содержащая нужную дозу погрустина. Часть треков содержит клавишные пассажи в виде колокольцев, словно напоминающих о том, что у этих брутальных парней, по завету Александра Башлачева, тоже «звенит душа».

«Soldiers Eternal Light» - ураганный боевик, недвусмысленно намекающий на то, что этим рыцарям не стоит стучать по броне, дабы они сдались на милость врага — накаляют так, что мама, не горюй. Завораживающая «King of Lies» разоблачает двуличную женскую природу (в том числе — и с помощью телефонного разговора в ее начале), которая не раз становилась причиной распада многих хороших групп. Завершается альбом примерно так же, как и начался — среднестатистическими металлическими побудками, дающими понять, что откровенный разговор окончен, и пора продолжать беззаботно трясти хаерами, не напарываясь ни на чью откровенность.