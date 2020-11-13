Судебное заседание по МН-17: новые шаги защиты

11:23 13.11.2020

Данный этап процесса может стать судьбоносным для всех его участников – если члены суда прислушаются к выдвинутым стороной защиты требованиям и удовлетворят их, это, фактически, будет означать начало нового, объективного расследования трагедии

Несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Европе, в Нидерландах возобновлены судебные слушания по делу о малайзийском лайнере рейса МН-17.

Целых три дня, с 3 по 5 ноября потребовалось судьям для того, чтобы выслушать аргументы защитников всего лишь одного из обвиняемых по делу – Олега Пулатова.

Изначально адвокатами были продемонстрированы два интервью с подзащитным, записанные как российскими юристами, так и представителями Нидерландов. В ходе обеих бесед Пулатов, нисколько не отрицающий собственного участия в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне ДНР, решительно опровергает версию об уничтожении самолета российским ЗРК «Бук». При этом он приводит множество достаточно серьезных доказательств, игнорировать которые попросту невозможно.

К примеру, Пулатов берется утверждать, что никаких средств ПВО, подобных тем, которые упоминаются в материалах дела, у ополченцев не имелось и на контролируемой ими территории не находилось. Зато ему совершенно точно известно о наличии ЗРК «Бук» в расположении украинских войск, дислоцированных в районе трагедии.

Другие его заявления ставят под огромное сомнение одно из «наиболее весомых доказательств» украинской стороны – записи разговоров военных ДНР, якобы «перехваченных» спецслужбами «нэзалэжной» и «свидетельствующих» о причастности к гибели МН-17 не только их самих, но также и неких «российских военных».

Пулатов уверяет, что все эти «материалы» являются фальшивкой чистейшей воды, поскольку для действительно серьезных переговоров, в ходе которых шел обмен конфиденциальной информацией, и он, и его коллеги пользовались системами связи, начисто исключающими возможность как перехвата, так и расшифровки. Кроме того, общение велось с помощью кодовых слов и обозначений, а не «открытым текстом», как это происходит на представленной суду явно поддельной «записи». Также и сам подзащитный, и его адвокаты указывают на огромное количество других нестыковок и несообразностей в рассматриваемом деле.

В связи с этим защита делает новые шаги, выдвигая требование о проведении повторных допросов множества фигурантов дела, причем далеко не только обвиняемых и свидетелей. В качестве примера можно привести желание голландских юристов, защищающих Пулатова, пообщаться с экс-советником (а ныне заместителем) министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко, а также и самим главой тамошнего правоохранительного ведомства Арсеном Аваковым. К последнему имеются особенно серьезные вопросы.

Прежде всего, относительно того, как могло получиться, что им буквально на следующий день после того, как погиб авиалайнер, была опубликована в соцсети довольно странная ссылка на видео, якобы запечатлевшее прибытие «рокового» ЗРК «Бук» на украинскую территорию.

Совершенно непонятно, почему же в таком случае украинские спецслужбы, якобы записавшее видео, не сделали попытку остановить или хотя бы отследить такой опасный груз? И, самое главное – откуда у Авакова появились сведения о том, какой именно ракетой «был уничтожен» самолет ровно через день после его крушения, тогда, когда ни о каких выводах специалистов или данных экспертиз, даже самых приблизительных, не могло быть и речи?

Под грузом подобных вопиющих противоречий и прочих вопросов, которые в настоящий момент ставит перед судом защита обвиняемой стороны, еще недавно казавшаяся многим на Западе стройной и аргументированной официальная версия гибели МН-17 рискует рассыпаться, подобно наспех построенному карточному домику. А ведь адвокаты намерены потребовать разъяснений и уточнений буквально у всех, кто проводил по данному делу следственные действия и, в особенности, выдавал по нему экспертные заключения.

Отчего-то они уверенны в том, что их объемные доклады и меморандумы переполнены выводами и предположениями, не имеющими абсолютно никакого фактического подтверждения, и, являющимися, по сути дела, плодом фантазии.

После столь ошеломительного напора суд принял решение прервать свои заседания и дать ответ со стороны прокуратуры относительно выдвинутых ею требований, в реальности означающих новое расследование.

Вряд ли все решится быстро – по словам судьи Хендрика Стейнхейса, председательствующего на процессе, на подобное он даже и не надеется, в силу чего планирует дополнительную встречу представителей защиты и обвинения ориентировочно 25 ноября. Окончательное решение, по всей видимости, будет оглашено на ней.

После этого в судебных слушаниях снова наступит перерыв – как минимум до февраля 2021 года. Будет ли за это время в поисках истины относительно причин и виновников гибели рейса МН-17 сделан «крутой разворот», превратятся ли они из политически ангажированного спектакля в истинное расследование, честное и объективное? Время покажет.

Автор: Александр Харалужный