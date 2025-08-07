Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам

Президент США Дональд Трамп в разговоре с союзниками допустил, что российский лидер Владимир Путин может быть готов к обмену территориями в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников, Трамп поговорил с союзниками США по итогам встречи своего посланника Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным в Москве. В ходе беседы американский лидер положительно оценил перспективы остановки огня между Москвой и Киевом, пишет Газета.RU.

Источники также сообщили, что Трамп заявил о готовности Путина к началу переговоров. Главное условие Москвы для старта – обсуждение вопроса обмена территориями, утверждает Bloomberg.

Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.08.2025, 01:46
    Гость: Однажды

    утром ты проснешся и увидишь, что в Кремле сидит президент китаец, а к тебе в двери стучат и требуют убраться из их страны к чертовой матери. Тогда не удивляйся, дружочек.

  2. 08.08.2025, 01:36
    Гость: rick

    Судя по всему, коллективный Запад "дожал" РФ и исходя из РЕАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, вынуждена будет принять если угодно "план Д.Трампа. В этом плане отсутствуют те требования, которые были названы руководством РФ как ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА начала СВО РФ в Украине -
    как-то "отодвижение" НАТО на Запад, денацифификацщия и демобилизация Украины. Если будет в конечном счете подписано перемирие без учета названных требований, то возникает вопрос - а ГДЕ ЖЕ ТОГДА ЕСТЬ ПОЗИТИВ СВО РФ в Украине для РФ? Да, будут постепенно сокращать введенные
    против РФ санкции. Но ведь не начни РФ СВО в Украине, то не было бы и санкций и были бы сохранены тысячи человеческих жизней в РФ. Т.е. с точки зрения теории игр - это даже не игра с нулевой суммой, это де-факто ПРОИГРЫШ для РФ. Об этом предупреждал еще генерал-полковник Л.Ивашов:
    ...Применение военной силы против Украины, во – первых, поставит под вопрос существование самой России как государства... От президента РФ мы, офицеры России, требуем отказаться от преступной политики провоцирования войны, в которой РФ окажется в одиночестве против объединенных сил Запада, создать условия для реализации на практике ст. 3 Конституции РФ и уйти в отставку...." Сайт " https://www.km.ru/v-rossii/2022/02/06/otnosheniya-rossii-i-ukrainy/895037-obrashchenie-obshcherossiiskogo-ofitserskogo".

Все комментарии (47)
