Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

Россия и США достигли договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне», — сказал он, добавив, что Москва и Вашингтон приступили к подготовке саммита. Ушаков отметил, что место проведения согласовано, о нем объявят «несколько позже», пишет РБК.

Следующая неделя была обозначена как ориентир для встречи, но сколько дней займет подготовка, трудно сказать, заявил он.

Накануне, после переговоров российского президента со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Кремле, Трамп заявил, что хорошо расценивает шансы на такую встречу, а в перспективе — и на саммит с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского. 

