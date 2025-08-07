Трамп: есть хороший шанс, что встреча с Путиным состоится очень скоро

Президент США Дональд Трамп заявил, что у спецпосланника Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина прошли очень хорошие переговоры.

«Есть хороший шанс, что встреча состоится очень скоро»,— сказал он во время выступления в Белом доме, пишет «Коммерсант».

На вопрос о том, близка ли сделка по Украине, Трамп ответил, что не хочет давать оценок, так как уже был разочарован раньше.

6 августа прошла встреча Владимира Путина и спецпосланника президента Стива Уиткоффа. Москва и Вашингтон позитивно оценили итоги встречи. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что перспектива встречи президентов на следующей неделе пока остается открытой, но руководители могут созвониться в ближайшие пару дней.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.08.2025, 13:07
    Гость: а фашистов в НАТО под ружьем миллионы....

    Угу, свежо предание. Даже пару-тройку сотен тысяч в типа-миротворческий контингент наскрести не могут. Да, и какая там сила сейчас в НАТО? Провалившие укро-тест танки Леопард и Абрамс? F-35, которые без прекрытия старыми F-15 - просто медленный ударный самолет класса F-117? Древние Тамагавки долетающие до цели 50/50? Тебе в детстве надо было читать Тараканище Чуковского почаще.

  5. 07.08.2025, 12:21
    Гость: Реалло

    ......И это за пять минут до победы, которая далась такой ценой, ценой хуже...
    Ценой не хуже.Число павших 1:10 очень даже результативный.Ну а до Победы - еще О-о-очень далеко,посмотри на карту Фронтов.Да и НАТО еще завелось далеко не в полную свою силу,и просто так добить укропов не даст из принципа,а фашистов в НАТО под ружьем миллионы.А вместе их полтора миллиарда.Так что...БЕЗ ЯО о Победе даже мечтать вредно и нереально.А в ЯО ВОЙНЕ - жертвы будут исчисляться миллиардами.Начиная СВО Россия никак не рассчитывала,что западный Вермахт впряжется всерьез.Но вы сами дали ему САМОуверенность своей же мягкотелостью и отсутствием решимости и жестокости.

Все комментарии (29)
