Путин получил «соответствующие сигналы» от Трампа по Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом передал сигналы по украинскому кризису. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков.

Путин через Уиткоффа получил «соответствующие сигналы от Трампа».

«С нашей стороны, в частности, по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа», — приводит слова Ушакова РБК.  

Он отметил, что Путин «владеет полнотой информации», а Трампу еще не доложено об итогах встречи. «Поэтому я бы воздержался от более подробных комментариев», — добавил помощник президента. Он призвал дождаться, когда Уиткофф сообщит главе Белого дома о состоявшемся разговоре. «После этого, очевидно, мы сможем мои комментарии сейчас чем-то еще дополнить более существенно», — пообещал Ушаков.

Также Путин и Уиткофф обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества США и России, рассказал помощник главы государства.

Разговор президента и посланника Трампа он назвал «весьма полезным и конструктивным».

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев по окончании встречи Путина и Уиткоффа заявил: «Диалог восторжествует».

Встреча Путина и Уиткоффа состоялась днем 6 августа, она продлилась три часа. Посланник прилетел в Москву утром — за несколько дней до истечения срока ультиматума Трампа. Американский лидер говорил, что по итогам визита примет решение о возможном ужесточении санкций против России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 06.08.2025, 23:30
    Гость: Долой Запад !

    Не нужны нам чужие злые глупые американцы. РФ нужны родные добрые умные афганцы

  3. 06.08.2025, 23:06
    Гость: Лучезар

    "Также Путин и Уиткофф обсудили перспективы развития стратегического сотрудничества США и России, рассказал помощник главы государства." Это война имеется в виду?

  4. 06.08.2025, 21:16
    Гость: Paul

    нас сливают...Похоже,что ДА.Туда вам и дорога :))
    Скоро будет Трибунал вашему зелибобику.

Все комментарии (13)
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