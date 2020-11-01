Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно

13:53 1.11.2020

Чтобы разобраться, как слить масло с коробки «Калины», стоит рассмотреть отдельные элементы

Редукторы с втулкой для боров имеют определенный угол привода от входного вала. Элемент на авто Калина содержит шестерни, подшипники и уплотнения, поэтому нуждается в частом ослуживании.

Зачем сливать масло с коробки



Слить масло с коробки калины сможет даже новичок, но важно разобраться в основах. Водитель обязан выполнить две отдельные замены масла. Насос перед двигателем, как и двигатель, требует регулярного обновления жидкости. Смена моторного масла может быть немного сложной задачей. Основная цель – предотвращения износа деталей. Мастера рекомендуют менять масло через каждые 50 часов работы.

Трансмиссионное масло, как и моторное масло, должно выдерживать высокие температуры. В некоторые трансмиссионные масла добавляются противозадирные присадки, которые действуют как твердые смазочные материалы, когда температуры превышают обычные пределы для масла.

Как правило, уровень масла в коробке передач не должен заметно падать между обычными заменами масла в коробке передач. При проверке уровня масла в коробке передач убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности.

Какие коробки стоят на «Калине»



Прежде чем слить масло с коробки «Калины», лучше уточнить, какие коробки используются на авто:

• МКПП;

• АМТ;

• АКПП.

Чтобы слив масла с коробки на «Калине» прошел по плану, рекомендуется ознакомится с отличиями. Ручной насос с длинной пластиковой трубкой в первом варианте удаляет старое трансмиссионное масло. Ручные насосы в АМТ доступны в большинстве производителей автомобильных запчастей. Они используются для обслуживания трансмиссий и бачков насоса гидроусилителя рулевого управления на автомобилях. Ручной насос в АКПП отлично работает с коробкой передач с втулкой, когда масло теплое.

Как слить масло с коробки



Интересует слив масла с коробки на «Калине», но изучение разных типов может занять много времени. Чтобы разобраться в вопросе, отдельно оценивается МКПП, АМТ, АКПП.

МКПП

Слить масло с коробки на ВАЗ «Калина» можно по инструкции:

Шаг 1

Запускается прибор высокого давления и дается двигателю прогреться в течение пяти минут. Это нагревает масло и ускоряет слив масла. Надо заглушить двигатель и протереть тряпкой область вокруг сливной пробки и масляного щупа. Сливная пробка находится справа от маслоизмерительного щупа / заливной трубки на нижней стороне картера.

Шаг 2

Отрезается кусок толстого картона с помощью ножниц или канцелярского ножа. Надо сделать кусок длиной 6 дюймов и шириной 4 дюйма. Следует согнуть картон пополам вдоль, чтобы получился канал. Один конец картона вставляется между нижней частью картера и декой усиленной шайбы под сливной пробкой. Под другой конец картона ставится емкость для сбора масла.

Шаг 3

Проворот щупа / колпачка на заливной трубке против часовой стрелки, чтобы снять ее с заливной трубки. Болт сливной пробки поврачивается гаечным ключом против часовой стрелки и снимается, чтобы слить масло. Осуществляется переход в сторону, противоположную сливной пробке, и поднимается на 6 дюймов. Это помогает удалить большую часть масла из картера. Далее опускается борт, когда масло больше не будет стекать из картера.

Шаг 4

Вытягивается картонный канал в сторону и закручивается болт в сливное отверстие. Болт затягивается гаечным ключом. Останется вытереть тряпкой все капли и брызги.

Шаг 5

Заливается новое моторное масло в заливную трубку. Вытирается щуп чистой тряпкой и полностью вставляется щуп в заливную трубку. Надо вытащить масляный щуп и проверить уровень масла. Следует продолжать доливать масло, пока масло не достигнет отметки на щупе. Вставляется масляный щуп и поворачивается крышка по часовой стрелке, чтобы прикрепить колпачок масляного щупа к заливной трубке.

Фото с сайта avtoshark.com

АМТ

Водители жалуются, что слил масло с КПП калины, но с АМТ все по-другому. Инструкция:

Шаг 1

Емкость ставится под сливной болт в нижней части насоса.

Шаг 2

Снимается сливной болт с помощью гаечного ключа и дается маслу стечь в емкость. Вставляется сливной болт обратно в нижнюю часть насоса и затягивается гаечным ключом. Надо протереть это место чистой тряпкой, чтобы удалить капли.

Шаг 3

У всех лад важно повернуть масляную крышку в верхней части насоса против часовой стрелки, чтобы снять ее с насоса. Останется посмотреть смотровое стекло сбоку насоса тряпкой.

Шаг 4

Заливается новое моторное масло в насос до тех пор, пока уровень масла не достигнет середины смотрового стекла. Чтобы передача работала нормально, вставляется масляная крышка в насос и поворачивается по часовой стрелке для фиксации.

АКПП

Переключение передачи в АКПП происходит автоматически, но процесс замены выглядит сходим способом. Элемент содержит движущиеся части. Когда два движущихся металла соприкасаются, возникает трение и износ. Смазочные материалы предназначены для предотвращения повреждений, вызванных контактом металлов.