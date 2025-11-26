Sirix «Нет девушки» (интернет-сингл)

Исполнитель: Sirix, Название: «Нет девушки», Стиль: панк-рок, Год: 2025

Люди — странные создания. Есть девушка — они жалуются на ее стервозность и отсутствие взаимопонимания с ней. Нет девушки — жалуются на одиночество и игнорирование со стороны взыскательных представительниц прекрасного пола.

Душераздирающую историю изгоя, страдающего от полного отсутствия женского поведала нам группа Sirix. Глядя на обложку интернет-сингла, сразу понимаешь, почему этой самой девушки нет — герой песни явно страдает от чрезмерного пристрастия к фастфуду и лишнего веса. История, как это нередко бывает у группы Sirix, изложена в декорациях группы «Сектор Газа». Блюзовая фактура «Нет девушки» напоминает строение таких песен Юрия «Хоя» Клинских, как «План», в этом же стиле выдержаны и потешные обороты, вроде «жирный, как боровок».

Несмотря на свою откровенную жалостливость, «Нет девушки» закончилась относительно благополучно: вторую половину страдалец все же нашел, хоть и страшную Теперь ждем продолжения, как его достала семейная бытовуха.