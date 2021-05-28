Кузьма и ВиртУОзы «Abanamath»

Исполнитель: Кузьма и ВиртУОзы, Название: Abanamath», Стиль: фри-джаз, Год: 2020

У «ГрОб-рекордс» была линейка альбомов, слушать которые не могли часто или не могли вообще многие даже из числа самых преданных поклонников. Нетрудно догадаться, что речь идёт о самых авангардных «Коммунизмах», «Сатанизмах» и прочих «Психоделиях». Вольные импровизации, фри джаз, сугубо авангардные перформансы - вот самые приблизительные определения, которые можно применить этим сессиям.

После ухода Кузи УО из «Гражданской Обороны» Егор Летов предпочел экспериментировать внутри более или менее привычных песенных форм.Константин Рябинов же не угомонился и время от времени давал фри джазу во всевозможных коллаборациях. Наиболее плодотворным оказалось сотрудничество с открытым к разным влияниям гитаристом Дмитрием Коевым. По поводу рецензируемого альбома музыкант рассказывает, что Кузя УО (псевдоним Рябинова) настолько горел желанием его записать, что не стерпел и сам приехал к гитаристу в Москву, будучи при этом почти паталогическим домоседом.

Представленный на диске материал фиксировался без осязаемых форм и тормозов, но это не значит, что мы подобное никогда не слышали. Слышали - и не раз на всевозможных «Психоделиях». Поскольку в записи принял участие Сергей Летов, появилась возможность лукаво обозначить преемственность с гражданской оборонной. В диджипаке лукаво помечено: Летов + Кузя = не ГО.

Но ниточка между обеими формациями протянута и не более тонком и ассоциативном уровне. Песенку про колокольчики насупленным голоском исполняет маленькая дочка Константина Серафима Рябинова. Подобные, как мы помним, проделывалось и в одном из Коммунизмов, когда племянница Егора Летова душевно промурлыкала «Это было в городе Черкасске». Правда история с Серафимой получилась с продолжением. В первой части трека «Колокольчики звенят» она поет (запись ещё 1998 года), во второй - ту же самую эмоцию музыканты вольно пытаются передать инструментальными средствами.

Ближе к финалу всплывает интересный трек (а они в альбоме преимущественно без названия!), Где музыка поначалу возникает как эхо из какого-то идеального мира, а музыканты в меру сил ее стараются подхватить и развить, но получается лишь слабый отблеск. Аналогичная охота за ускользающими смыслами наблюдается и в опубликованной в буклете альбома прозе Рябинова «Сефер», оформленной в виде полноценной книги (даже с условной советской ценой на обороте). В чем-то провинившийся сосед, о котором обитатели ближних квартир знают лишь сущие пустяки, румяная домохозяйка, попавшая в сюрреалистическую картинную галерею после понятно какой таблетки и... религиозный философ Николай Кузанский, стремящийся примирить все эти обрывки смыслов.

А мы и не сомневались, что хаос у Кузьмы – это особым образом организованный порядок!

