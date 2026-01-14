Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)

Исполнитель: Эпидемия, Название: «Легенды русского рока», Стиль: пауэр-метал, Год: 2025

Группа «Эпидемия» весьма отдаленно относится к русскому року в традиционном его понимании. Но серия лейбла Moroz Records «Легенды русского рока» все как обычно ставит на свои места, вписывая коллектив в абсолютно правильный контекст. Ведь, регулярно выпуская метал-оперы, «Эпидемия» к альбому «Сокровища Энии» отказалась даже от приставки «метал», потому что в этом релизе приняли такие далекие от этого термина артисты, как Алексей Горшенев и Хелависа. В «Легендах русского рока» можно услышать песни с их участием - «Пьяный разговор» и «Придумай светлый мир». В композиции «Пустошь Смауга» можно даже усмотреть влияние бардовской песни, традиционно подпитывающей и русский рок.

Феномен «Эпидемии» зиждется, по большому счету, на двух китах: цепляющий и мелодичный хэви-пауэр метал и фэнтези-составляющая, которая позволяет регулярно создавать музыкантам захватывающие концептуальные музыкально-драматические полотна. На эти векторы могли повлиять два события из жизни лидера «Эпидемии» - гитариста Юрия Мелисова: просмотр еще в 1989 году в кинотеатре Бостона фильма про Бэтмена и поход на фестиваль «Монстры рока» в Тушино двумя годами позже. О последнем факте упоминается в исторической справке на развороте гетфолда винила, ну а след Бэтмена обнаруживаем в песне «Темный Рыцарь», размещенной на первой из представленных пластинок.

Виниловый формат песням «Эпидемии», определенно к лицу. Музыкальные конструкции песен несут не меньше смыслов, нежели насыщенные всевозможными мифологическими подробностями тексты. Так, в песне «Звон монет» гитарные атаки мало-помалу уступают центральное место величественному органному пассажу, напоминающем о том, что в мире есть и иные ценности, кроме материальных. «Пьяный разговор» драйвово нанизан на танцевальную клавишную партию, которая качает не меньше отточенных гитарных риффов. На стороне 4 «Легенд русского рока» сосредоточены песни с многослойным симфоническим звучанием, вроде «Я молился на тебя» или «Романса о слезе».

Своеобразный костяк сборника — песни из метал-опер цикла «Эльфийская рукопись». Абсолютно правильным видится решение издателей сосредоточиться на поздних вершинных альбомах этой вселенной - «Сокровища Энии» и «Легенда Ксентарона». Особый шик изданию придают живые версии из релиза «Эльфийская рукопись навсегда» («Нити судьбы», «Час испытания», «Пройди свой путь»), где можно услышать, например, вокал Артура Беркута! Не размениваясь по мелочам, издатели набрали для издания целых 19 треков, среди которых нет ни одного проходного!