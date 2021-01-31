Первый «конь» или как выбрать свою первую машину

17:40 31.01.2021

Собрав все нужные параметры воедино вы получите «формулу» своего первого «железного коня»

Новый или «потёртый»



Стоит ли новичку покупать дорогое авто даже если у него достаточно для этого средств? Безусловно, это выбор каждого, но здесь есть ряд плюсов и минусов.

Если покупать новый, то:

При наличии больших денег новичок может купить автомобиль, о котором буквально мечтал с детства. Купить себе спорткар можно, но первая машина поможет на практике ощутить езду и, естественно, у новичка будет много ошибок, которые могут закончиться царапинами, вмятинами и даже, например, отлетевшим бампером. Потому, что бы с машиной не стало, ремонт такого авто выйдет её владельцу в копеечку. Новая машина будет в идеальном состоянии в отличие от «бэушной» и поэтому на самом начальном этапе водителю не придётся возиться с ремонтом, а поэтому ему всего лишь нужно грамотно управлять своим транспортным средством и регулярно проходить техническое обслуживание. При покупке нового авто, хозяин может быть уверен в его юридической чистоте, в то время как при покупке б/у владелец не знает о бывшем состоянии агрегата. Ведь внешний вид может быть обманчив, и он может скрывать серьезные дефекты, который может обойтись очень дорого. Не стоит также забывать о возможном участии авто в криминале, ведь оно банально может быть в угоне.

Если брать подержанный, то:

Стоимость у таких машин намного меньше, нежели у новых. С подержанной машиной вам не обязательно идти к официальным дилерам. Достаточно будет обычного СТО, ну или, на худой конец, вы можете ремонтировать авто сами. Важно помнить, что на рынке вторичных автомобилей выбор намного хуже и скуднее и увидеть там свою заветную «ласточку» не всегда можно.

Коробка или «автомат»? Что удобнее?



В городских условиях, когда приходиться часто переключать передачи, а у новичка не всегда получается это делать вовремя, так как нужно постоянно отвлекаться на рычаг. Еще к плюсам АКПП можно добавить то, что она переключает передачи быстрее человека.

Кстати, стоит ещё сказать, что если вы сдавали экзамен по вождению на, к примеру, «механике», то в удостоверении будет отмечена именно МКПП. Это значит, что на «автомате» вы не имеет законного права ездить.

Что насчёт мощности?



Новичок ездит по городу, а значит большая мощность ему ни к чему. Потому мощность в не более чем 150 л.с. подойдет начинающему идеально. Этого с лихвой хватит на движение на уровне трафика или для безопасного обгона.

Каков объём двигателя?



Стоит понимать, что чем выше этот показатель, тем больше вы будете выбрасывать денег на заправке. Если же вам нужен автомобиль для поездки на работу, то хороший вариант – до 1.6 литра. Но если вы намерены часто ездить по трассе, то берите выше - 2 – 2.5 будет достаточно. Золотой же серединой принято считать от 1.8 до 2 литров.

Что по приводу?



Как все мы знаем, существует три вида привода: передний, задний и полный. Стоит каждый разобрать.

Передний привод приводит в действие передние колёса. Машины с таким приводом обладают высокой проходимостью. Но за неё придётся платить манёвренностью. Задний привод. Тут понятно, работают задние колеса. Таким обладают спортивные авто и благодаря заднему приводу машина имеет высокие скоростные показатели. Новичкам с их малым опытом вождения такое не подойдёт из-за малой устойчивости на скользкой или мокрой дороге, где машину попросту унесёт. Полный привод. Машина устойчива при любых погодных условиях, но ввиду того, что энергия идёт от мотора на все 4 колеса, идёт и большой расход топлива.

Так что же подойдёт новичку? Ответ очевиден – передний привод. Новенький легко справится с управлением и сможет легче преодолевать препятствия на дороге.

Беседа о виде топлива



Имеем четыре вида и каждый разберём:

• Бензин – самый популярный, не экологичный и не экономный вид топлива. Но есть и плюсы: зимой проще завести и разогреть авто, а также такие машины быстро разгоняются, что дает небольшое преимущество в обгоне перед машинами с другим видом топлива. Нельзя забывать про бензин с разным октановым числом (92, 95, 98), потому что это влияет на цену полного бака. Неплохо подойдёт для коротких поездок по городу.

• Дизель. По расходу автомобили такого типа значительно экономнее своих «собратьев» с бензином. Собрался в дальние поездки – дизель – твоё призвание. Но этот вид топлива слишком чувствителен к низким температурам. Достаточно чтобы на улице было -20 и машина никуда не поедет. А еще нужно заправляться на респектабельных заправках, потому что на многих заправках используют различные примеси, способные навредить машине.

• Гибрид. Новинке в сфере автомобилестроения, где ДВС работает вместе с электромотором. С ним мы можем наблюдать снижение ваших расходов на углеродное топливо, но нужно помнить, чтобы рядом была зарядная станция.

• Электромобиль. В последнее время они становятся всё более и более популярными и это можно объяснить высокой манёвренностью и экологичностью, но, увы, имеют низкий показатель пробега, в следствие чего нуждаются в постоянной подзарядке.

Что брать? Учитывайте несколько параметров: дальность езды, её тип и наличие зарядных станций и хороших заправок. Бывалые автомобилисты рекомендуют для начала «поколесить» на бензиновых машинах, а с приходом опыта брать гибрид.

Фото с сайта pixabay.com

Финиш: что же выбрать?



Каких-то специальных указаний по определению «той самой» машины, к сожалению, нет. Выбирать авто нужно основываюсь на таких факторах, как:

• Для чего нужна машина? Для езды на работу или поездок с семьей? А может вы хотите на ней отправиться в дальнее путешествие?

• Здраво оцените свои финансовые возможности.

• Выбирая марку, лучше смотрите на популярные, так как на такие легче всего найти нужные запчасти, а на СТО знают, что делать в той или иной ситуации. Запчасти для редких марок необходимо заказывать у официального дилера или производителя.

• Безопасность. Выбирая авто, всегда нужно помнить о трёх системах безопасности: ремни, подушки безопасности и ABS (Антиблокировочная система тормозов). Есть и второстепенные системы, но новичку будет достаточно и этих трёх.

• Размер автомобиля. Новичку предпочтительно брать малогабаритное авто, но если вы планируете перевозить много вещей или людей, то тут всё же выручит машинка побольше.

Собрав все нужные параметры воедино вы получите «формулу» своего первого «железного коня» и можете смело искать и брать его.

Не забывайте о ПДД! Удачи!