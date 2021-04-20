Tattooin «Татуин 21»

Исполнитель: Tattooin, Название: «Татуин 21», Стиль: софт-рок, Год: 2021

Романтически настроенных софт-рок групп ныне днём с огнём не сыскать. Но не стоит так уж обольщаться, когда они всё-таки появляются на подернутом розовой дымкой согласно законам жанра горизонте. Ведь век таких проектов, увы, обычно короток. Дело тут и в косности публики, обычно жаждущей чего-то более резкого и провокационного, и в самих музыкантах, запала которых нередко хватает всего на один-два альбома. Ведь романтика - это быстро выдыхающийся товар.

К чести лейбла Navigator records, он старается не обделять вниманием этих хрупких созданий. В постоянных резидентах издательства числится, например, группа «Каспий», чей саунд близок к инди-роковым стандартам. Теперь, вот, ещё и «Татуин» с более традиционным звучанием. Их альбом «Татуин 21» (далеко не первый) вышел в период, когда вся страна празднует 60-летие полета первого человека в Космос, и, это, видимо, не случайно. Межзвездные приключения души - основной конек, «Татуина» - во всяком случае, самая запоминающаяся песня альбома «Звездопадами» - именно об этом.

Но нельзя сказать, что музыканты безответственно витают в облаках на протяжении всей дюжины песен диска. В первой же песне «Особое мнение» герой оговаривается, что в он видит в чашке кофе отражение целой вселенной. Это сочетание вечного и сиюминутного его, видимо, и спасает. Потому что уже когда к третьей песне между влюблёнными намечается разлад, поначалу героя, конечно, несёт, и утешение он находит в спасении мира («Суперплащ»). Но довольно быстро одумается и пытается определить свое место во времени и пространстве, а это уже - полшага до просветления.

Десятый трек «Роботы» - горькое прозрение, что поиски счастья велись не так и не там. Нужно было всего лишь оглянуться вокруг себя, чтобы понять, что человек человеку - робот, напрочь забывший о том, что такое душевное тепло. После таких откровений в себя приходишь не сразу Tattooin тоже не торопится с выводами, предложив в песне «Дисней» передышку на половину детского фильма и своевременное напоминание «утро вечера мудренее». Наконец, в последней балладе «Здесь и сейчас» происходит его подлинное примирение с миром и приходит ценное умение жить текущим моментом.

Какие перспективы у группы Tattooin? Программа минимум: осваивать новые технологии на всех фронтах, не теряя мелодизма и восторженного настроя. Все предпосылки для этого есть, ведт презентация нового альбома пройдет в театре Стаса Намина 28 апреля в формате «360 градусов» со всякими космическими фишками, а участие в создании материала таких зубров, как Валерий Полиенко и Константин Арсенев позволит удержать планку на должном уровне.