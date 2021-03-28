Карта офисной власти: определяем друзей и недругов

10:28 28.03.2021

Организационная политика есть везде, ведь каждый человек имеет свои цели и мотивы и они редко изначально бывают согласованы с целями других людей и организации в целом

Организационная политика есть везде, ведь каждый человек имеет свои цели и мотивы и они редко изначально бывают согласованы с целями других людей и организации в целом. Поэтому руководитель должен научиться маневрировать, чтобы сплотить сторонников и убедить колеблющихся, в важности достижения поставленных целей.

Когда человек поднимается по организационной иерархии, политика вокруг становится все более запутанной, ведь ставки растут. Фрэнк Андервуд из сериала «Карточный дом» сказал: «Тот, кто поднимается на вершину пищевой цепи, может быть либо агрессором либо жертвой». Возможно, к его словам стоит прислушаться.

Офисная политика

Политика - это не ругательное слово. Речь идет о достижении конкретного пункта назначения в динамической и часто меняющейся среде. Какую бы цель (личную или организационную) вы не пытались достичь, у вас появятся сообщники и враги. На достижение вашей цели могут повлиять даже отношения между этими людьми.

Есть три вызова для руководителя, когда ситуация очень нестабильная с политической точки зрения:

1. Организация сталкивается с кризисом, и лидер должен принять быстрые решения, требующие поддержки сильных игроков организации;

2. Вы управляете изменениями или внедряете новую стратегию, а некоторые члены организации противятся переменам;

3. Вас рассматривают как кандидатуру на должность руководителя высшего уровня.

Карта офисной власти

Эти ситуации могут резко изменить динамику власти в организации. Чтобы не заблудиться в этих дебрях, следует иметь карту власти (англ. Power map).

Перед созданием карты власти нужно ответить на ряд вопросов:

- Кто основные игроки в этой конкретной ситуации?

- Какие ваши основные цели и какие цели имеют другие игроки?

- Какую власть имеете вы и другие игроки?

- Кто ваши враги и союзники?

- Как складываются взаимоотношения между различными игроками?

Игроки - это не все члены организационной структуры, а только те люди, которые могут влиять на достижение конкретной цели, которую вы поставили. Чтобы определить, кто эти люди - враги или союзники, вам прежде всего следует обдумать свои цели. Людей, чьи цели совпадают с вашими, обычно можно считать сообщниками. Далее следует проанализировать ваши отношения со всеми игроками и их отношения между собой (если таковые имеются). Также полезно подумать, имеют ли они явных сообщников или врагов. Как гласит древняя поговорка: «Враг моего врага - мой друг».

Возможно, вы не сможете четко ответить на все поставленные выше вопросы, но вы должны их серьезно обдумать. Следующий шаг - заполнить карту власти и возможной поддержки.

Кто «у власти»?

Учтите, что власть имеют не только люди, которые занимают высокую должность в иерархии организации. Кто-то может иметь влияние (или неформальную власть), которое выходит за рамки их должности.

Например, помощники руководителей имеют не последнее слово в разговоре со своим шефом. Власть субъективная-она может основываться на специфическом опыте, навыках работы с людьми или связях. Если вы смотрели «Игру престолов», то, возможно, помните выражение: «Власть имеет тот, кто, по мнению других людей, ее имеет».

В конце концов, вам также следует включить в карту себя и проследить линии ваших взаимоотношений с другими игроками, а также отношения между ними. Можно использовать различные цвета, например, зеленый, чтобы обозначить хорошие отношения, желтый - нейтральные (могут развиваться в любую сторону) и красный - потенциальная угроза. Чем крепче вы связаны с конкретным игроком, тем толще должна быть линия, независимо от того, какой цвет она имеет.

Не стоит переживать, если карта получится не слишком точной, ведь отношения между людьми часто меняются. Цель этой карты - дать вам более четкое представление о действующих лицах в компании и их взаимоотношениях, чтобы вы могли выстраивать какую-то стратегию дальнейших шагов.

Эта статья - не учебник по политике, однако чтобы найти общий язык с оппонентами, надо их сначала изучить. Узнав, что руководит ими, вы сможете предсказать, удастся ли вам изменить их убеждения, преодолеть разногласия или как-то завоевать их расположение. Если это невозможно, ваш следующий шаг может заключаться в том, чтобы остановить их.

В популярных сериалах - «Карточный дом», «Миллиарды», «Форс-мажоры» - главные герои часто оказываются на шаг впереди других. В реальной жизни большинство из нас не имеет карт на каждую политическую ситуацию. Визуальный инструмент может помочь подготовиться к неизбежным поединкам в корпоративном путешествии.

Карта не учит политической тактики, она помогает определить, на кого вам надо повлиять, а от кого стоит защищаться. Карта не перенесет вас к пункту назначения, как магический ковер-самолет, но точно поможет определить свой путь.

