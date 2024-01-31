«Бригадный Подряд», 3 февраля, Sherwood Pub

«Бригадный Подряд», 3 февраля, Sherwood Pub

Легендарная панк-рок группа «Бригадный Подряд» в Sherwood Pub!

Короли Вселенского панк-рока выпустили новый альбом и представят его во всей мощи и красе!

Этот концерт станет особенным. Зрителей ждет незабываемая атмосфера, полная энергии и страсти. Группа сыграет свои хиты, которые стали классикой панк-рока, а также треки с нового долгожданного альбома.

Альбом “Нечего бояться” стал ярким продолжением творчества группы. В нем можно услышать искренние и проникновенные песни, которые дарят слушателям новые эмоции и впечатления.

«Бригадный Подряд» - вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. В этот вечер зал наполнят лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики.

А еще вас ждет мощь слэма, харизма «Бригадного Подряда» и незабываемые эмоции!

СБОР ГОСТЕЙ: 18:00
НАЧАЛО: 20:00
 

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