Обзор Mercedes GLC

17:19 7.12.2020

В статье речь пойдёт об одном из последних представителей внедорожников компании Mercedes - модели GLC, который в своём имени содержит букву G, как и «вечный» флагман компании Gelendewagen

Он дебютировал тридцать лет назад в качестве военной модели или бескомпромиссного внедорожника. Однако автоконцерн Daimler-Benz решил превратить брутальный внедорожник в гражданский, который впоследствии стал родоначальником целой серии престижных внедорожников и кроссоверов и доказал, что обладает высокой надёжностью и проходимостью.

Но что стало с его наследниками? Какой теперь сегмент внедорожников?

Новый наследник



GLC был выпущен в 2015 году. Модель пришла на смену GLK, который дебютировал в 2008 году и покинул конвейер в 2015 году, уступив конвейер новинке. Герой данного обзора имеет много общего с ним, а в чём-то даже превосходит, но обо всём по порядку. Новая модель сделана на усиленном шасси универсал Мерседеса С-класса. В результате говорить о проходимых способностях авто не приходится, тут GLC безнадёжно проигрывают легендарному Gelendewagen, ведь для кроссовера наличие полного привода и слегка увеличенного клиренса, усиленного кузова - весь внедорожный арсенал.

Про интерьер авто не забыли - здесь также чувствуется унификация с С-классом. Он стал более просторным, вместительным и оснащённым, по сравнению с прежним кроссовером. В список оснащения входят адаптивные фары на светодиодных элементах, система «старт/стоп», борткомпьютер с продвинутой фирменной «мультимедиа», мультифункциональное рулевое колесо. Из невидимых девайсов – это система контроля давления в шинах, различные системы-ассистенты динамической стабилизации, экстренного торможения, сенсоры света и дождя и т.д.

Теперь об экстерьере авто. Прежний угловатый дизайн уступил место более легковому, но некая брутальность всё же ощущается. Кому нужен более спортивный дизайн и управляемость, для них существует «купеобразный» вариант кроссовера с названием GLC Coupe. Легковесным и спортивным является не только дизайн, но и салон машины. Машина, хоть и прибавила в длину 120-136 мм и 50-90 мм в ширину, однако стала легче прежней модели на 85 кг. Примерно 55 кг за счёт кузова, выполненного из лёгких и сверхвысокопрочных сплавов, а остальные 30 кг за счёт облегчённой подвески, где применены алюминиевые элементы и трансмиссии.

Новые скорострельные автоматы и пневмоподушки



Теперь вся модельная гамма, точнее, привычная, работающая на бензине и солярке, заполучила девятидиапазонную АКПП взамен «семиступки» у GLK. Семискоростной автомат остался только у гибрида 350e. Благодаря этой трансмиссии, теперь разгон происходит более динамично, модели экономят больше топлива, а во время комфортной езды плавные переключения гарантированы. Что о внедорожных способностях, то с предшественником ничья.

Дело в том, что GLK обладал почти вездеходным просветом в 201 мм, а GLC всего-то 181. Однако впервые эту серию можно снабжать пневмоподвеской в качестве опции, которая долгое время оставалась привилегией старших и более дорогих классов машин. Она и гарантирует увеличение клиренса со стандартных 181 мм до 227 мм!

На скоростном шоссе просвет автоматически или вручную опускается до почти спортивных 145 мм. Кстати, подвеска тут спереди, как говорилось ранее, переработанная версия С-класса, однако задняя – это модернизированный вариант от GLK.

Моторы – минус два цилиндра плюс мощность из воздуха



Линейка бензиновых и дизельных двигателей, по немецкой традиции, довольно разнообразна. Но вот любители «просто» мощных шести цилиндровых моторов будут разочарованы, ибо здесь наблюдается минус – в виде «минуса двух цилиндра»: в силу новомодной тенденции «даунгрейдинга», шестёрки базовых бензиновых версий уступили своё место четырёхцилиндровым! Здесь как раз предшественник его превосходит, для которого предлагались версии 280/300 с трёхлитровым мотором, и 350, и 3,5 литровым, которые развивают 231 и 272-306 сил, соответственно.

Эта тенденция обошла стороной флагманскую дизельную версию с V6 о трёх литрах. Здесь, по-прежнему, тот самый мотор, который, правда, стал слабее на 7 сил. Теперь там 258 сил (против 265 ранее), но тяга прежняя - чудовищные 620 Н*м, превзойти которые под силу лишь двум мощнейшим флагманским версиям! Скоро появятся обновлённая версия мощного турбо дизеля, который хотя стал 2,9 литровым, но теперь развивает 286 сил и крутится аж до 5.000 оборотов в минуту!

Базовые 2,15 литровые четырёхцилиндровые турбо дизели с приставкой «220» и «250» хотя и обладают прежней мощностью и тягой, то есть 170 л.с. и 400 Н*м для 220, и 204 и 500 для 250, соответственно, но стали экономичнее и динамичней. Название 250 в сочетании с двухлитровым «прямовпрыснутым» турбо мотором дебютировал у поздней версии прежней GLK в 2012 году, и развивает те же 211 сил и 350 Н*м.

А топ-вариант в гамме моторов в категории «до 300 сил» - модель с прежним названием «300», только теперь это вариант той же «турбо четвёрки», что и для 250-й, лишь форсированный до 245 сил, и 370 Н*м.

Классовая бескомпромиссность



GLC имеет в своём распоряжении трёхлитровый турбо двигатель с названием 43 AMG. Когда-то это означало, что под капотом 4,3 литра и V8, однако эта «турбо шестёрка» ни в чём, кроме количества цилиндров и объёма, не уступает, а точно наоборот. Так, там ныне 367 л.с. и 520 «Ньютонов», а через год там будет и вовсе 390 лошадок и 521 Н*м.

На немецком автобане и гоночной трассе с этими «турбо шестёрками» наравне могут состязаться их заклятые друзья: серия кроссоверов Х3 и Х4 от BMW и Audi Q5. Но выживает сильнейший – топ из топов AMG, это «восьмёрка» - четырёхлитровый GLC 63, у которого прямых конкурентов в своём классе просто не существует, да и из других (старших) мало найдётся!

Первый вариант «просто» AMG 63, выдаёт 476 сил и 650 Н*м. Конечно, помимо более мощной начинки, модель заполучила более спортивный и доработанный, с точки зрения аэродинамики и дизайна, обвес кузова. Если и этого мало, есть доработанный и рафинированный до 510 сил и 700 Н*м вариант с добавлением литеры S в имени. Однако, даже GLC 43 готов тратить на преодоление сотни лишь 4,9 сек, а GLC 63 AMG ровно четыре! И всего 3,8 секунд необходимо для S-версии кроссовера, чтобы уже двигаться с цифрой 100 на спидометре.

Фото с сайта mercedes-benz.ru