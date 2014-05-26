Невероятная Ольга Кабо

Сумасшедшая популярность обрушилась на нее после выхода фильма «Комедия о Лисистрате»

Это один из первых отечественных эротических фильмов, где актриса снялась обнаженной. Неудивительно, что ее сразу объявили секс-символом.

Сегодня секс-символами всех мастей никого не удивишь, а тогда подобная смелость была в новинку. Ярлык приклеился к Кабо, что нравилось ей далеко не всегда. С тех пор прошли годы, но Ольга все так же прекрасна и является примером для многих женщин. Немного актрис в нашем кинематографе, способных с годами сохранить великолепную форму. Изящная фигура и обаяние в сочетании с природной красотой и талантом по-прежнему остаются магнитом для миллионов зрителей.

Ольга Кабо родилась 28 января 1968 года в Москве. С ранних лет она занималась бальными танцами, гимнастикой и даже в студии космонавтики.

На сцену Оля вышла впервые, когда занималась в театре при городском дворце пионеров. А в кино она дебютировала в невероятно юном возрасте – в пятнадцать лет, в фильмах «И повторится все» и «Шутки в сторону». Именно тогда она сделала выбор: «Я поняла, что кино и сцена это то, чем мне необходимо заниматься в жизни».

Поэтому после школы Ольга отнесла документы в театральную студию при Щукинском училище, а потом продолжила свое обучение во ВГИКе под руководством Сергея Бондарчука.

Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru

Актриса, певица и каскадер

К окончанию ВГИКа на счету Кабо было уже больше десятка работ в кино, в том числе в комедии «Миллион в брачной корзине» и в приключенческом фильме «Приключения Квентина Дорварда, стрелка королевской гвардии». Она играла романтических юных дев и сказочных принцесс, но после фильма «Комедия о Лисистрате», где Ольга снялась обнаженной, ее тут же объявили секс-символом. И было за что – на долгие годы красавица стала предметом зависти женщин и объектом желания мужчин…

Довелось Кабо в девяностые годы поработать и в США – она сыграла главные роли в драме «Бегущий по льду» и триллере «Похороны крыс». Сравнивая свою работу за рубежом и в России, Ольга поделилась впечатлениями: «У них более организован процесс кинопроизводства. Все расписано по секундам. Но требования к актерам там жестче».

Многие фильмы, в которых снималась Кабо, наполнены сценами с верховой ездой и драками. В таких случаях трюки выполняют каскадеры, но Ольга предпочитала все делать сама – для этого она занималась фехтованием и верховой ездой. В фильме «Крестоносец» Кабо сражалась в кольчуге на мечах и каскадеры, работавшие в этой картине, относились к ней как к равной.

Случались и травмы, но Кабо по-прежнему готова была на риск ради съемок. Она стала единственной отечественной актрисой-каскадером. Правда, в последние годы, после рождения детей, предпочитает не рисковать собой.

На сегодняшний день Ольга снялась в десятках фильмах и сериалов, а на спектаклях с ее участием всегда аншлаг. Кроме того, актриса еще и запела – в мае 2007 года Кабо дебютировала на эстраде с песней «Я не солгу!», которая стала шлягером.

Фото с сайта kino-teatr.ru

И карьера, и семья

Жизнь актрисы была практически полностью заполнена съемками – вплоть до того момента, пока в двадцать девять лет она не вышла замуж за бизнесмена Эдуарда Василишина. Через год после свадьбы она родила дочь Танечку.

Актриса не может рассказывать о дочери без восторга: «Она на меня внешне совершенно не похожа – блондинка с голубыми глазами. Очень творческий человечек. Надеюсь, что у меня с ней будут такие же отношения, как у меня с родителями».

В общем, после рождения Тани Ольга полностью посвятила себя материнству и домашнему хозяйству. Это полностью устраивало мужа, – он хотел, чтобы жена занималась только им и дочерью. Но очень скоро Кабо захотелось вернуться на сцену. Василишин был против, начались разногласия, которые закончились разводом.

После такого краха семейной жизни актриса полностью погрузилась в работу, а также в заботу о дочке и родителях. Но внезапно, как раз накануне сорок первого дня рождения актрисы, все изменилось. Познакомившись в компании друзей с бизнесменом Николаем Разгуляевым, Ольга поняла, что это, как раз тот мужчина, с которым ей хочется быть рядом. При этом Николай при первой встрече даже не сразу распознал в ней известную киноактрису. Он увидел прежде всего очень красивую женщину, и лишь позже понял, что видел ее в кино.

Месяц знакомства они отметили в Риме, и в этом чудесном городе Николай сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Актриса, не раздумывая, согласилась. Муж стал для нее очень близким человеком, и ей невыносимо трудно даже ненадолго расставаться с ним. Она так сильно любит своего второго мужа, что решилась в сорок четыре года родить ему ребенка – сына назвали Виктором. Сегодня их дружная семья живет в загородном доме, проводя все свободное время вместе.

Сегодня Ольге Кабо удается соблюдать почти невозможный баланс – очень много работать и при этом чувствовать себя любимой женщиной и заботиться о детях. В театре – премьера за премьерой, дома – маленький сын, дочка и муж. Неудивительно, что многие задаются справедливым вопросом – как эта женщина все успевает? Возможно, секрет в том, что она очень спокойно относится к своему возрасту – ей всё равно, сколько там лет в паспорте, она просто ощущает себя молодой мамочкой, и точка.

Только классика

Кабо призналась, что предпочитает классический стиль одежды. Между тем, у нее настолько пропорциональная фигура, что ей идут и экстравагантные модели. Даже капризные модные критики признают, что Кабо одевается очень элегантно. Актриса также грамотно подбирает к нарядам сумочки и украшения. Правда, не всегда это исключительно ее заслуга – Ольга не скрывает, что пользуется услугами стилиста.

Совместными усилиями актриса и ее стилист добились того, что публичный образ артистки просто безупречен – в ее одежде не бывает ни грамма вульгарности. Роковая и порочная женщина-вамп – это не про нее. Кабо выглядит как идеальная мать и образцовая жена, но вместе с тем это женщина, которая знает о силе собственной красоты и умеет подчеркнуть все свои достоинства. Это то, к чем стремятся многие дамы, перешагнувшие сорокалетний рубеж, но далеко не у всех получается выглядеть так свежо и естественно, как выглядит Кабо. Ее платья и наряды всегда уместны, а прически подобраны удачно, всегда разнообразны и не перегружают образ. Актрисе нравятся классические лаконичные силуэты и пастельные оттенки.

Фото Валерия Лукьянова с сайта kino-teatr.ru

«Я не сижу на диетах!»

Хотя Ольге Кабо за сорок, но на свои годы она просто не выглядит. Многие поклонники думают, что она придерживается какого-то особого пищевого рациона. Но, оказывается, это не так. Знаменитость не только не соблюдает диет, но еще и имеет привычку вкусно покушать на ночь.

«В еде я абсолютно не капризна, ем абсолютно все, – признается она. – Одинаково люблю и простенький салат из огурцов и помидоров, и изысканную французскую кухню. Окружающие мне не верят, думают, я шучу, а я действительно не сижу на диетах».

Кроме того, Кабо обожает разного рода экзотические блюда. Особенно любит она японскую темпуру – морепродукты и овощи, приготовленные в кляре. При этом сама актриса готовить не очень любит – конечно, она все умеет, но не представляет себя весь день стоящей у плиты.

Поскольку Ольга практически не ограничивает себя в еде, удивительно, как она при этом не поправляется. Как говорит сама актриса, ей в этом помогает фирменный чай – из мяты, айвы и лайма. «Свежая мята, мелко нарезанная айва и половинка лайма настаиваются 7-10 минут, – рассказывает актриса. – Получается очень ароматный, тонизирующий и в то же время успокаивающий напиток».

Конечно, звезда лукавит, секрет ее стройности – не только заслуга этого волшебного чая. На самом деле она не мыслит своей жизни без спорта – верховой езды и плавания. Ну и конечно, чтобы быть красивой, нужно радовать себя приятными мелочами и всячески избегать стрессовых ситуаций, считает Ольга Кабо.

Цитата: «Даже мой первый поцелуй произошел на съемочной площадке. Можно сказать, что первый поцелуй я отдала кинематографу».

