«Ундервуд», 24 января, VK Gipsy

«Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землёй Татьянин день»

24 января группа «Ундервуд» даст зимний камерный концерт в московском VK Gipsy со специальной программой «Татьянин день».

В этот вечер будем согреваться горячо любимыми хитами и песнями из нового альбома. «Ундервуд» — одна из самых ярких групп российского рока с уникальным стилем и харизматичными музыкантами. Их концерты всегда полны энергии, искренности и настоящего музыкального драйва.

Приходите создавать правильное зимнее настроение, петь, танцевать и радоваться жизни вместе! Ждём не только Татьян и студентов — а всех, кто хочет провести отличный вечер в прекрасной компании.

Начало в 19.00. 

