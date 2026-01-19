«Ундервуд», 24 января, VK Gipsy

16:13 19.01.2026

«Скрипят шаги, в окне мелькает тень, и кружит над землёй Татьянин день»

24 января группа «Ундервуд» даст зимний камерный концерт в московском VK Gipsy со специальной программой «Татьянин день».

В этот вечер будем согреваться горячо любимыми хитами и песнями из нового альбома. «Ундервуд» — одна из самых ярких групп российского рока с уникальным стилем и харизматичными музыкантами. Их концерты всегда полны энергии, искренности и настоящего музыкального драйва.

Приходите создавать правильное зимнее настроение, петь, танцевать и радоваться жизни вместе! Ждём не только Татьян и студентов — а всех, кто хочет провести отличный вечер в прекрасной компании.

Начало в 19.00.