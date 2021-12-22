Triangle Sun, 25 декабря, «Урбан»

19:09 22.12.2021

Лидеры российской электронной сцены группа Triangle Sun во главе с Александром Князевым выступят в клубе «Урбан» 25 декабря

Музыканты представят специальную новогоднюю программу, в которую войдут хиты и новые песни. Лидеры российской электронной сцены группа Triangle Sun во главе с Александром Князевым выступят в клубе «Урбан» 25 декабря. Музыканты представят специальную новогоднюю программу, в которую войдут хиты и новые песни.



Triangle Sun стали первым русским проектом, выступившим на фестивале Global Gathering в Лондоне, их клипы в ротации MTV по всему миру, а также на VH1 в Бразилии, Viva TV в Германии и Польше. Triangle Sun — единственный коллектив, чьи песни включены в мировые музыкальные сборники Café Del Mar и Buddha Bar. К слову, лидер и вокалист группы Александр Князев стал автором музыки для церемонии открытия Олимпиады в Сочи 2014 года.

Песни Triangle Sun больше, чем электронная музыка. Александр Князев смело экспериментирует со звуком, но тем не менее его фирменный стиль остается все таким же узнаваемым. Треки Triangle Sun ротируются в 53 странах на трех континентах, а также группа желанный гость на крупных международных и российских музыкальных фестивалях.