На авиасалоне МАКС-2021 представлен новый истребитель ОКБ «Сухой»

Благодаря этому истребителю можно будет отвоевать немалую часть мирового рынка боевой авиации и серьезно потеснить конкурентов, которые без боя сдаваться не собираются. ВИДЕО

За последние годы «Сухой» представил две резонансные военные авиановинки – истребитель пятого поколения Су-57 и реактивный стелс-беспилотник С-70 «Охотник». Теперь компанию им составил однодвигательный стелс-истребитель ЛТС Checkmate.

Столь нетрадиционное для отечественной авиатехники название было выбрано не случайно. Несколько дней назад «Ростех» выпустил видеоролик, где сам самолет показан не был, зато была более чем доходчиво показана фокус-группа, которой, собственно, этот истребитель и предназначается. И это не российские ВКС, а зарубежные покупатели из стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего Востока и, конечно же, Индии.

Вот почему перспективный истребитель и дебютировал под названием Checkmate («Шах и мат»). Да и презентация его на авиашоу на МАКС-2021 была на английском языке, для лучшего понимания потенциальными покупателями.

В настоящее время самолеты пятого поколения производят только три страны – США, Россия и Китай. Но только США активно продают по всему миру стелс-истребитель F-35, в то время как РФ и Китай в первую очередь оснащают новейшими истребителями собственные ВВС. Правда, в Китае разработан истребитель FC-31, который в перспективе получит экспортную модификацию и станет вторым после F-35 игроком на рынке истребителей пятого поколения. О боевых возможностях самолета судить пока сложно, но главный его плюс – более привлекательный ценник, чем F-35, что для китайской авиатехники является само собой разумеющимся.



ЛТС Checkmate. Фото из социальной сети

Несмотря на то, что истребители четвертого поколения пока не утратили своей актуальности и вряд ли утратят её в ближайшие 10-15 лет, многие страны всерьез начали задумываться о покупке истребителей пятого поколения. Например, американские F-35 заказала Польша, даже несмотря на их большую стоимость. И может оказаться, что это вполне дальновидный шаг, хотя решение польского правительства о закупке F-35 многие в Польше не одобрили. Уж больно недешевой оказалась заокеанская птичка – за 32 истребителя польские налогоплательщики должны раскошелиться на 4,6 миллиарда долларов, причем в эту цену не входит вооружение, которое придется покупать отдельно. Да и эксплуатация американских истребителей способна пробить брешь в любом оборонном бюджете – час полета F-35 обходится налогоплательщикам в 33 000 долларов.

Однако следует учитывать и другой момент. Не исключено, что в грядущем воздушном бою, который обязательно рано или поздно произойдет, стелс-истребители пятого поколения порвут, как Тузик грелку, своих предшественников. Пока никто не знает, когда и где этот бой произойдет, но он обязательно произойдет и скорее всего, с участием F-35.

А вот после того, как это случится, мировой авиационный рынок может пережить кардинальные изменения, особенно если выяснится, что истребители четвертого поколения в бою с истребителями пятого поколения такие же «эффективные», как копьё в сравнении со снайперской винтовкой. Можно не сомневаться, что многие страны моментально ринутся обновлять свой истребительный парк, а на производителей стелс-авиатехники прольется золотой дождь.



ЛТС Checkmate. Фото из социальной сети

Но, как уже было сказано выше, американский F-35 весьма недешевый самолет, да и продавать его американцы абы кому не спешат. Вспомним, как из числа покупателей была исключена Турция, даже несмотря на её участие в партнерской программе F-35. Китай наверняка будет не таким щепетильным, продвигая свой FC-31 на мировом рынке, но этот истребитель двухдвигательный и вряд ли будет слишком уж дешевым. А вот российский ЛТС Checkmate имеет один двигатель и, предположительно, будет стоить около 30 миллионов долларов. То есть даже дешевле, чем самый продаваемый истребитель в мире – американский F-16, принятый на вооружение в конце семидесятых годов. Американцы постоянно совершенствуют F-16, но сколько его не модернизируй, он так и остается пожилым истребителем четвертого поколения.

Поэтому если выяснится подавляющее преимущество стелсов над предшественниками, можно не сомневаться в том, что потенциальные покупатели будут рассматривать российский Checkmate, а не китайский FC-31, в первую очередь. Тем более учитывая репутацию «фирмы» «Сухой», о которой китайские производители авиатехники пока что могут только мечтать.

Так что разработка легкого однодвигательного и недорогого стелс-истребителя пятого поколения была очень правильным шагом. А уж если удастся запустить его в серию в ближайшие пять лет, то отечественных авиастроителей можно будет поздравить с несомненным успехом.



ЛТС Checkmate. Фото из социальной сети

Благодаря этому истребителю можно будет отвоевать немалую часть мирового рынка боевой авиации и серьезно потеснить конкурентов, которые, разумеется, без боя сдаваться не собираются, но что они смогут противопоставить России?

Помимо США и Китая свои стелс-истребители разрабатывают Япония и даже Турция. Японский стелс-истребитель X-2 из числа конкурентов автоматически выпадает, так как если он и пойдет в серию, то будет очень дорогим, малотиражным и рассчитанным исключительно на «внутренний рынок». Не исключено, что японцы смогут разработать экспортную модификацию, но вряд ли она будет иметь привлекательный ценник, так как самолет оснащается двумя двигателями и имеет ряд конструктивных особенностей, которые не позволят установить на него низкую цену. Да и Япония как страна-производитель конкурентоспособной авиатехники пока что не заработала такую репутацию, как США, Россия или тот же Китай.

Перспективный турецкий истребитель TF-X также двухдвигательный, но главный его минус заключается в том, что опыта в создании стелс-истребителей у Турции нет. У этой страны нет вообще никакого опыта в создании боевых самолетов, тем более сложных и уникальных. Несмотря на все успехи турецких оборонных компаний за последние годы, не исключен такой вариант развития событий, когда Турция банально «не потянет» такой сложный самолет. Или его разработка затянется на долгие годы, даже несмотря на поддержку некоторых европейских фирм. Да и само словосочетание «турецкий истребитель» вряд ли вызовет у потенциальных покупателей желание моментально раскошелиться.

Исходя из вышесказанного, перспективы российского истребителя выглядят весьма неплохо. Ведь в активе у него будет адекватный ценник, репутация «Сухого» и страны-производителя, чьи реактивные истребители активно продаются в десятки стран мира с пятидесятых годов прошлого века. Так что если удастся начать производство ЛТС Checkmate в 2026 году, то на мировом авиационном рынке появится очень сильный игрок, которому будет по силам этот самый рынок «переформатировать» под себя.



ЛТС Checkmate. Фото с сайта rostec.ru

С другой стороны, за последние тридцать лет авиационная отрасль России не поражала воображение своими успехами. Несмотря на то, что стелс-истребитель Су-57 начал производиться серийно, его выпуск идет черепашьими темпами, в то время как его ровесник, китайский J-20, выпускается массово и на сегодняшний день, если верить ряду зарубежных изданий, их выпущено более 150 штук.

В РФ до сих пор не начат массовый выпуск вертолетов Ми-38 и Ка-62, хотя разработка Ми-38 началась ещё в 1981 году, а первый полет он совершил в 2003 году. Разработка Ка-62 тоже началась ещё в советскую эпоху – в 1990 году, а первый раз он взлетел в 2016 году. Военно-транспортный самолет Ил-112 разрабатывается с середины нулевых годов, первый полет совершил в 2019 году, и в 2022 году должно начаться его серийное производство. Опять-таки, если все будет идти по графику.

Показанные на МАКС-2021 году лайнеры МС-21-300 и МС-21-310 пока что так и находятся в статусе предсерийных, хотя серийное производство планировалось начать ещё в 2017 году.

Да и к самому ЛТС Checkmate есть ряд вопросов. Не совсем понятно, что именно было представлено на МАКС-2021. Макет? Прототип? И самое главное – насколько осуществимы заявленные сроки начала серийного производства?

Судя по вышеназванным самолетам и вертолетам, от презентации и до первого серийного самолета могут пройти даже не годы, а десятилетия. Понятно, что ОКБ «Сухой» постарается использовать наработки и опыт по созданию Су-57 и ускорить процесс, но уж больно оптимистичным выглядит 2026 год, когда планируется передать заказчикам первые истребители.

Как говорится – время покажет, но в любом случае появление нового российского истребителя свидетельствует о том, что отечественная авиаотрасль не деградировала «ниже плинтуса», как это случилось в других экс-советских республиках. Хотя и до уровня советского авиапрома ей ещё очень и очень далеко.