25/17, 15 августа, MTC Live Лето

25/17, 15 августа, MTC Live Лето

Площадка МТС Live Лето в «Лужниках» третий месяц подряд собирает зрителей на концертах главных музыкальных фрешменов сезона и признанных звезд

Интерактивные зоны от партнеров, фуд-корт, зоны отдыха: МТС Live Лето — это не просто концертная площадка, а полноценное пространство летнего отдыха и ярких впечатлений. Здесь можно поиграть на барабанах и почувствовать себя рок-звездой, сделать фото в образе известной личности благодаря технологиям ИИ и AR, исследовать лабиринт и сделать селфи на фоне зеркальной фотозоны, воспользоваться бьюти-баром от партнеров и выиграть фирменный мерч.

15 августа на МТС Live Лето выступит легендарная группа 25/17.

25/17 - поистине русская музыкальная группа. На их концертах всегда живой звук, а их тексты отличаются глубоким смыслом, социальной направленностью и острым образом мышления. Группа 25/17 занимает особое место на российской рэп-сцене и пользуется популярностью благодаря своему уникальному стилю и артистизму.

15 августа на МТС Live Лето при поддержке агентства Northern Sound в Лужниках группа 25/17 выступит под открытым небом с музыкальной программой, куда войдут все главные треки группы! 

Начало в 20.00.   

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
В Газе от голода умерли 180 человек
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?
Трамп допустил готовность России к обмену территориями и переговорам
Новый план ОСТ: демографическая яма России и утилизация Украины — две стороны одной медали
Избранное
БеZ Б feat. Потомучто «Орбита» (интернет-сингл)
Хроноп «Между никогда и всегда»
«Рыцари золотых унитазов - неужели это новое ненасытное племя, обезумевшее от власти и золота, полагает, что так будет вечно?»
СРУБ «Веры пиры»
Гарик Сукачев провел «неплохой вечерок» на летнем концерте в Москве
Этих не жалко: американское СМИ назвало имена попавших под санкции российских олигархов-лондонградцев
Toyota Supra 2019: культ скорости
«Если ближайшее окружение Путина и он сам желают раз и навсегда разрушить майданные технологии, то главный удар нужно наносить не по молодёжной массовке, а по элите»
«Сергий Радонежский: любовью и единением спасемся», 14 октября, КЗ «Зарядье»
Аккордеонистка «Коррозии металла» попросила политического убежища в «Оберманекене»
Алексей Гориболь (юбилейный вечер), 9 октября, КЗ «Зарядье»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации