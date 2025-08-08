25/17, 15 августа, MTC Live Лето

16:51 8.08.2025

Площадка МТС Live Лето в «Лужниках» третий месяц подряд собирает зрителей на концертах главных музыкальных фрешменов сезона и признанных звезд

Интерактивные зоны от партнеров, фуд-корт, зоны отдыха: МТС Live Лето — это не просто концертная площадка, а полноценное пространство летнего отдыха и ярких впечатлений. Здесь можно поиграть на барабанах и почувствовать себя рок-звездой, сделать фото в образе известной личности благодаря технологиям ИИ и AR, исследовать лабиринт и сделать селфи на фоне зеркальной фотозоны, воспользоваться бьюти-баром от партнеров и выиграть фирменный мерч.

15 августа на МТС Live Лето выступит легендарная группа 25/17.

25/17 - поистине русская музыкальная группа. На их концертах всегда живой звук, а их тексты отличаются глубоким смыслом, социальной направленностью и острым образом мышления. Группа 25/17 занимает особое место на российской рэп-сцене и пользуется популярностью благодаря своему уникальному стилю и артистизму.

15 августа на МТС Live Лето при поддержке агентства Northern Sound в Лужниках группа 25/17 выступит под открытым небом с музыкальной программой, куда войдут все главные треки группы!

Начало в 20.00.