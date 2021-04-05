Топ-10 цветов в горшке, которые хочет получить каждая женщина

08:42 5.04.2021

Цветы - отличный подарок для женщины.

Но срезанный букет вскоре завянет, и от него останутся одни лишь воспоминания. Выход есть! Можно подарить цветок в горшке. Он долго будет радовать своей красотой.

Перед вами топ 10 цветов в горшке, которая хочет получить каждая женщина.

1. Фаленопсис

Эти цветы непривередливы и спокойно живут в квартире. Их ценят за длительное яркое цветение – при том, что ухаживать за ними легко. Главная особенность в том, что фаленопсис нужно погружать в воду – тогда он удивит вас красотой и нежностью. Плюс ко всему широкий выбор окраса, можете подобрать под цвет глаз или знак зодиака девушки.

2. Пеларгония крупноцветковая

Этот удивительный гибрид поразит любую даму своими махровыми цветками (разных размеров и объемов). Кроме того, розово-фиолетовый цветок изысканно смотрится на подоконнике и неприхотлив. Пеларгония испускает особый аромат, хотя не требует длительных ухаживаний. Ваша избранница оценит такой уютный подарок.

3. Азалия (рододендрон)

Изящные цветы комнатных рододендронов – чудесный подарок к празднику. Они легко уживаются в горшке, радуют глаз пышными формами и кожистыми листьями. Эти женственные бело-фиолетовые цветы на зеленой подушке листьев ничуть не хуже своих старших товарищей – садовых азалий.

4. Антуриум

Есть цветы, которые можно подарить в любое время и на каждый праздник. Антуриум как раз такой цветок: колоритный. Широкие листья и милые початки выделяются среди других растений. Антуриум бывает разнообразен и по цвету. Кроме того, растение не требует бережного ухода, от природы имеет запас прочности и готово радовать вас долго. Выбирайте и не прогадаете.

5. Китайская роза (гибискус)

Если вы ищете цветок покрупнее, гибискус - отличный вариант. Он цветет и растет в высоту. Это растение станет шикарным украшением интерьера. Однако гибискус требует ухода. Ему нужно достаточно света (не в темноте, но и не на подоконнике), умеренная влажность, а также время от времени его нужно подрезать. Зато вы сможете задать ему такую форму, которая удобна в квартире. И гибискус зацветет – отблагодарит вас и вашу спутницу.

6. Лимон

Неожиданно, но лимон – прекрасный подарок к любому празднику. И не для того, чтобы пить чай, а как лимонное дерево. Оно быстро растет и хорошо плодоносит. Лимонное дерево, купленное в магазине или частном саду (из косточки сложно вырастить), требует нормального полива, света и тепла.

7. Розмарин

Розмарин сохраняет изящную форму куста даже в небольших горшках или мешочках. Это растение весьма ароматно – благоухают листья на ветках, и колоски. Кроме того, листья серебрятся и успокаивают мягким зеленым цветом. Бонус и в том, что розмарин можно использовать при готовке блюд – попробуйте сделать ужин экзотичней. А для того, чтобы розмарин продолжал радовать вас, нужен хороший свет и тепло.

8. Сансевиерия

На праздник можно подарить такой цветок, который потом не отнимет времени и сил. Это многолетнее растение семейства спаржевые может расти почти везде. Она не требует бережного ухода, а также частого полива. Достаточно иногда подливать воду. Ее родина – сухие каменистые земли Африки и Мадагаскара. В России ее иногда называют «Щучий хвост». Женщины ценят сансевиерию за выносливость и яркие зеленые полоски.

9. Орхидея

Если вы до сих пор не определились, что подарить любимой, то орхидея - чудесная находка. Она словно символ женщины – женственна и нежна. В любом доме этот цветок цветет ярко и притягивает внимание. Комнатная орхидея не требовательна (вначале вообще лучше ее не поливать и не оставлять на солнце), но поразит вас в самое сердце маленькими розовыми цветками.

10. Фиалка

Это простой на первый взгляд цветок замыкает наш топ. Но не стоит недооценивать его миниатюрные лепестки. Женщинам понравятся мягкие фиолетовые цветы фиалки с золотистым центром и сочные зеленые листья. Фиалку рекомендуют ставить в теневое место – так он лучше цветет.

Надеемся, вам пригодились наши советы по выбору растения в горшке. Любая женщина оценит такую живую красоту. Поливайте их вовремя и не ставьте цветы у батареи, чтобы они долго украшали ваш дом.

