Топ-10 цветов в горшке, которые хочет получить каждая женщина
Но срезанный букет вскоре завянет, и от него останутся одни лишь воспоминания. Выход есть! Можно подарить цветок в горшке. Он долго будет радовать своей красотой.
Перед вами топ 10 цветов в горшке, которая хочет получить каждая женщина.
1. Фаленопсис
Эти цветы непривередливы и спокойно живут в квартире. Их ценят за длительное яркое цветение – при том, что ухаживать за ними легко. Главная особенность в том, что фаленопсис нужно погружать в воду – тогда он удивит вас красотой и нежностью. Плюс ко всему широкий выбор окраса, можете подобрать под цвет глаз или знак зодиака девушки.
2. Пеларгония крупноцветковая
Этот удивительный гибрид поразит любую даму своими махровыми цветками (разных размеров и объемов). Кроме того, розово-фиолетовый цветок изысканно смотрится на подоконнике и неприхотлив. Пеларгония испускает особый аромат, хотя не требует длительных ухаживаний. Ваша избранница оценит такой уютный подарок.
3. Азалия (рододендрон)
Изящные цветы комнатных рододендронов – чудесный подарок к празднику. Они легко уживаются в горшке, радуют глаз пышными формами и кожистыми листьями. Эти женственные бело-фиолетовые цветы на зеленой подушке листьев ничуть не хуже своих старших товарищей – садовых азалий.
4. Антуриум
Есть цветы, которые можно подарить в любое время и на каждый праздник. Антуриум как раз такой цветок: колоритный. Широкие листья и милые початки выделяются среди других растений. Антуриум бывает разнообразен и по цвету. Кроме того, растение не требует бережного ухода, от природы имеет запас прочности и готово радовать вас долго. Выбирайте и не прогадаете.
5. Китайская роза (гибискус)
Если вы ищете цветок покрупнее, гибискус - отличный вариант. Он цветет и растет в высоту. Это растение станет шикарным украшением интерьера. Однако гибискус требует ухода. Ему нужно достаточно света (не в темноте, но и не на подоконнике), умеренная влажность, а также время от времени его нужно подрезать. Зато вы сможете задать ему такую форму, которая удобна в квартире. И гибискус зацветет – отблагодарит вас и вашу спутницу.
6. Лимон
Неожиданно, но лимон – прекрасный подарок к любому празднику. И не для того, чтобы пить чай, а как лимонное дерево. Оно быстро растет и хорошо плодоносит. Лимонное дерево, купленное в магазине или частном саду (из косточки сложно вырастить), требует нормального полива, света и тепла.
7. Розмарин
Розмарин сохраняет изящную форму куста даже в небольших горшках или мешочках. Это растение весьма ароматно – благоухают листья на ветках, и колоски. Кроме того, листья серебрятся и успокаивают мягким зеленым цветом. Бонус и в том, что розмарин можно использовать при готовке блюд – попробуйте сделать ужин экзотичней. А для того, чтобы розмарин продолжал радовать вас, нужен хороший свет и тепло.
8. Сансевиерия
На праздник можно подарить такой цветок, который потом не отнимет времени и сил. Это многолетнее растение семейства спаржевые может расти почти везде. Она не требует бережного ухода, а также частого полива. Достаточно иногда подливать воду. Ее родина – сухие каменистые земли Африки и Мадагаскара. В России ее иногда называют «Щучий хвост». Женщины ценят сансевиерию за выносливость и яркие зеленые полоски.
9. Орхидея
Если вы до сих пор не определились, что подарить любимой, то орхидея - чудесная находка. Она словно символ женщины – женственна и нежна. В любом доме этот цветок цветет ярко и притягивает внимание. Комнатная орхидея не требовательна (вначале вообще лучше ее не поливать и не оставлять на солнце), но поразит вас в самое сердце маленькими розовыми цветками.
10. Фиалка
Это простой на первый взгляд цветок замыкает наш топ. Но не стоит недооценивать его миниатюрные лепестки. Женщинам понравятся мягкие фиолетовые цветы фиалки с золотистым центром и сочные зеленые листья. Фиалку рекомендуют ставить в теневое место – так он лучше цветет.
Надеемся, вам пригодились наши советы по выбору растения в горшке. Любая женщина оценит такую живую красоту. Поливайте их вовремя и не ставьте цветы у батареи, чтобы они долго украшали ваш дом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Каждая женщина, говорите? Смелый Вы, Автор, однако - за всех решать, рады ли они будут такому подарку. Меня, например, с той же сансевиерии триггернёт не по-детски - не люблю растения, которые не цветут, а форму листьев "щучьего хвоста" - особенно. Ну да это дело вкуса. А вот то, что Вы пишете, что у фиалки фиолетовые цветы - это уже вопиющая некомпетентность. Знаете, сколько сортов у сенполий (это правильное название африканской фиалки, если что), какая богатая цветовая палитра у этих цветов! То же касается и азалии, и пеларгонии - не фиолетовым единым, как говорится. Я, к примеру, прекрасную лососевую пеларгонию вырастила, а у мамы на подоконнике красуется кремово-розовая азалия. Вернёмся к фиалкам, к Вашему утверждению, что они любят тень. Да, сгореть под воздействием прямых солнечных лучей сенполии действительно могут, но и затенение им противопоказано - черешки листьев вытягиваются, а о цветении можно забыть. Свет сенполии ЛЮБЯТ, иначе для чего их держат на стеллажах на подсветке? Как итог: пожалуйста, Автор, не суйтесь туда, в чём не смыслите. И не обобщайте. "Каждая женщина", хах!