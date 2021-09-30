Новая Госдума не доработает до конца?

19:59 30.09.2021

Избранные депутаты еще не расселись по местам, а им уже прочат бурные политические потрясения - вплоть до слияния российского и белорусского парламентов

Центризбирком закрывает «трансферное окно» по итогам выборов в Госдуму. От работы в парламенте по разным причинам оказались 72 кандидата, победивших в ходе голосования 17–19 сентября. Их мандаты ЦИК передал другим претендентам, выдвинутым российскими партиями. Таким образом, число «отказников» составило 16% от общего количества депутатов нового думского созыва (450 человек).

Большинство из них приходится на «Единую Россию», где отказаться от своих мандатов в пользу других кандидатов пожелали 66 человек. Прежде всего, это почти вся предвыборная партийная «пятерка» - кроме детского омбудсмена Анны Кузнецовой, которая, как ожидается, получит в Госдуме должность вице-спикера и будет курировать вопросы защиты детства, материнства и семьи.

Остальные же «паровозы» в лице министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова, а также руководителя центра «Сириус» Елены Шмелевой и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, не захотели переходить на работу в Госдуму. Но в качестве своеобразной компенсации возглавили внутрипартийные комиссии по «профильным» для них вопросам (развитие Восточной Сибири, поддержка россиян за рубежом и так далее).

Самую же большую группу «отказников» составили губернаторы, которые возглавляли предвыборные списки единороссов в регионах. Так, глава Кировской области Игорь Васильев передал свой мандат сотруднице RT Марии Бутиной, отсидевшей полтора года в американской тюрьме. А губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сделал то же самое в пользу замминистра труда и соцзащиты Ольги Баталиной. Правда, ее возвращение на Охотный ряд, где она до ухода в правительство проработала с 2011 по 2020 годы, похоже, тут же отменилось - появилась информация, что Баталина может возглавить Владимирскую область. Губернаторское кресло там освободилось после отставки Владимира Сипягина (ЛДПР), который, в свою очередь, согласился перейти на работу в Госдуму.

«Отказники» есть и в других партиях, получивших представительство в Госдуме. В том числе у «Новых людей», которые сумели провести в парламент всего 13 человек. Тем не менее, двое из них - Сергей Кусмаков и Денис Шитов - передумали в пользу своих однопартийцев в лице бывшего гендиректора АНО «Россия-страна возможностей» Владислава Даванкова и секретаря совета регионального отделения партии в Удмуртии Сергея Чудаева.

В КПРФ от думских мандатов отказались мэр Новосибирска Анатолий Локоть, губернатор Орловской области Андрей Клычков и зампредседателя Мособлдумы Константин Черемисов, а Кирилл Правдин из ЛДПР передал свой мандат Борису Пайкину.

Ранее о намерении отказаться от работы в Госдуме и пойти на учебу в «школу губернаторов» заявлял сопредседатель СРЗП Захар Прилепин, но теперь выясняется, что для передачи его мандата однопартийцу Дмитрию Кузнецову необходимо соблюсти некие «юридические процедуры». В окружении политика заверили, что «трансфер» произойдет уже в ближайшие дни, хотя в анонимных телеграмм-каналах тут же принялись утверждать, что Прилепин взял слово назад и все-таки останется в Думе.

При этом ранее сообщалось, что присутствие Прилепина на Охотном ряду сочли нежелательным в силовых кругах, а также в президентской администрации, прежде всего, из-за его «нацбольского» прошлого (НБП признана в РФ экстремистской и запрещена). Еще одна причина кроется якобы в угрозе конфликта из-за соперничества между Прилепиным и другим сопредседателем СРЗП Сергеем Мироновым. Однако именно последний, как ожидается, возглавит в Госдуме одноименную фракцию, а значит сможет установить над ней контроль. Третий же сопредседатель СРЗП Геннадий Семигин не сможет конкурировать в этом плане с Мироновым, так как будет заседать в парламенте в одиночку, без своей команды.

Настоящая же борьба в Госдуме развернулась между фракциями за должности вице-спикеров и председательство в комитетах. Организационную структуру палаты и претендентов на руководящие посты утвердят на первом пленарном заседании, которое запланировано на 12 октября. При этом в «Единой России» решили взять «тайм-аут» до 8 октября - к этому сроку в партии должны пройти заседания бюро высшего и генерального советов, на котором и будут приняты кадровые решения по фракции, а также, возможно, определена поствыборная конфигурация самой партии.

Так, ранее появлялись слухи о возможной отставке нынешнего лидера «Единой России» Дмитрия Медведева, которому вновь прочат председательство в Конституционном суде. Между тем, уже сейчас известно, что в Госдуме фракцию единороссов с большей вероятностью возглавит Владимир Васильев, а ее нынешний руководитель Сергей Неверов получит вице-спикерский пост.

Всего же у сохранившего за собой председательство в Госдуме Вячеслава Володина будет как минимум десять заместителей вместо нынешних восьми. При этом вице-спикерские посты с высокой вероятностью останутся за единороссами Александром Жуковым, Петром Толстым, Алексеем Гордеевым и Ириной Яровой и коммунистом Иваном Мельниковым. От «Справедливой России» вице-спикером может стать Александр Бабаков, от ЛДПР - Борис Пайкин, а от «Новых людей» - Владислав Даванков.

Также ожидается, что резко увеличится число парламентских комитетов - с нынешних 26 до 32 (это будет сделано в основном за счет дробления нынешних). При этом единороссы, несмотря на свое доминирование в Госдуме, как и в прошлом созыве, готовы довольно щедро одарить руководящими постами в комитетах представителей других фракций. «Ужимать» не станут даже ЛДПР, которая по итогам выборов почти вдвое сократила свое представительство в палате. Либерал-демократы сохранят за собой несколько ключевых позиций, включая комитет по международным делам, возглавляемый Леонидом Слуцким. КПРФ, оставшаяся второй по численности фракцией в палате, вновь получит председательство в пяти комитетах и, возможно, еще паре дополнительных.

Дружелюбный настрой единороссов по отношению к системной парламентской оппозиции можно объяснить желанием воссоздать в Думе пресловутый межпартийный консенсус, который рухнул в 2018 году после принятия пенсионной реформы. Именно так многие понимают призыв Владимира Путина к «Единой России» «консолидировано работать с другими фракциями», который он озвучил на недавней встрече с представителями победивших по итогам выборов в Госдуму партий.

Вполне возможно, что монолитный парламент пригодится властям отнюдь не только в преддверии президентских выборов 2024 года. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский (чьи предсказания довольно часто сбываются) заявил о возможности досрочных выборов, но не в Госдуму, а в «новый, большой парламент большого государства».

Речь идет о Союзном государстве России и Белоруссии, при этом на место спикера объединенного парламента слухмейкеры прочат Вячеслава Володина, утверждая, что все эти масштабные политические пертурбации могут произойти уже через год или два.

Автор: Елена Земскова