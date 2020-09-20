Что такое зона комфорта? Как выйти из зоны комфорта?

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Зоной комфорта мы называем психологическое пространство безопасности, то есть то, что нас окружает, то, что нам известно

Это хорошие и плохие ситуации, которые охватывают наши привычки. Находиться в этой зоне легко, потому что это безопасно. А что нас ждет, кроме нее? Неизвестное, чужое, опасное? Но также увлекательное и насыщенное. Почему и как нужно выходить из зоны комфорта? Ответ далее в тексте.

Что такое зона комфорта?



Психология понимает зону комфорта как безопасную сферу наших привычек, пространство, знакомое нам, охватывающее то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Мы прекрасно чувствуем себя в зоне комфорта, но мы не развиваемся. Мы застряли в том, что для нас безопасно, с чем мы имели дело. Однако это положительно не влияет на наше саморазвитие. Как будто мы живем в высокой башне и не хотим изучать мир, который находится за ее пределами.

Жизнь в зоне комфорта



Давайте не будем обманывать себя, жизнь в зоне комфорта легка, удобна, не связана с рисками и принятием решений. Живя в том, что известно, мы не подвергаем себя неудачам, что дает нам иллюзию идеального мира. Однако на самом деле мы живем, как бы в мыльном пузыре, наблюдая за миром из-за пределов своей зоны комфорта. Это правда, что такое поведение делает нашу жизнь бедной на опыте и не дает нам полного удовлетворения. Психологи советуют выходить из зоны комфорта и быть открытыми для новых впечатлений.

Почему вы должны выходить из своей зоны комфорта?



Основной вопрос: зачем покидать безопасную зону комфорта? Причин, по крайней мере, несколько. Вот некоторые из них:

Зона комфорта мешает нам саморазвиваться, заставляет нас делать что-то новое, обогащать свой опыт и переопределять свои возможности. Это позволяет нам совершенствоваться, положительно влияет на наше развитие во многих сферах: личной и профессиональной.

Выход из данной зоны способствует раскрытию ваших талантов и полного потенциала, находясь в зоне комфорта, у нас есть ограниченная информация о себе, мы знаем только то, что мы обнаружили до этого момента. Если мы решим выйти из нее, мы можем узнать о себе что-то новое, покрыть свой талант (например, когда мы осмеливаемся записаться на уроки игры на фортепиано, может оказаться, что у нас есть к этому предрасположенность) и имеющийся потенциал, например, математические или языковые способности.

Если вы живете в зоне комфорта, например, вы боитесь, что не сдадите экзамен по вождению, то запишитесь на курс и попробуйте. Может быть, вы обнаружите, что у вас есть талант к этому, вы преодолеете свой страх вождения, и через несколько месяцев будете ездить на работу на собственной машине.

Выход из зоны комфорта способствует гибкости, творчеству и повышает уровень интеллекта — нельзя отрицать, что жизнь в зоне комфорта довольно скучна. Если мы осмелимся оставить ее, мы будем испытывать что-то новое, начиная от новых продуктов, встречаясь с новыми людьми и сталкиваясь с новыми проблемами. Это плохо? Конечно, будет сложнее, но мы можем многое выиграть. Увеличивается наше творчество, гибкость в действии, это положительно влияет на наш интеллект: мы развиваемся во многих сферах.

За пределами зоны комфорта, мы приобретаем независимость и становимся самостоятельнее. Вне зоны комфорта, когда мы больше не чувствуем себя так уверенно, мы начинаем проявлять большую активность, чем прежде. Таким образом, мы становимся более самостоятельными и справляемся со многими ситуациями.

Жизнь за пределами вашей зоны комфорта гораздо более захватывающая и насыщенная. Эти преимущества выхода из вашей зоны комфорта, безусловно, будут стимулом отважиться на неизвестное.

Фото с сайта Pixabay.com

Как выйти из зоны комфорта?



Как только вы узнаете, почему вы должны выйти из зоны комфорта, вы должны выяснить, как это сделать. Лучше всего придерживаться основных правил и действовать по плану.

1. Определите, где границы вашей зоны комфорта.

Первая задача — узнать свою зону комфорта, потому что, не все имеют представление о том, что на самом деле означает зона комфорта, где есть границы, за которые мы боимся выходить. Лучше всего подготовить большой лист бумаги и написать то, что мы любим делать, что мы делаем хорошо, что связано с безопасностью. На другой стороне, напишите то, чего вы не пробовали, что на данный момент вне вашего поля зрения, чего вы боитесь, что заставляет вас чувствовать себя неуверенно.

2. Составьте план выхода из зоны комфорта: определите, чего вы хотите.

Если мы уже знаем, где мы установили границы, тогда давайте посмотрим на то, что находится за их пределами. Нам остается ответить на вопросы: чего мы хотим достичь? Какие границы пройти? Чему научиться? На отдельном листе запишите свои желания, решите, в каких сферах вы хотите преуспеть. Опишите, чего именно вы хотите попробовать.

3. Предложите способы достижения цели: не ограничивайте себя одной дорогой к успеху.

Не закрывайте себе дорогу, если хотите чего-то добиться. Если у вас есть цель, то как вы будете стремиться к ней? Для примера: вы планируете побороть застенчивость и решили каждый день говорить с одним незнакомым человеком, например, с дамой в магазине.

Вы хотите быть более активными в работе и планируете участвовать в новом проекте или предлагать новую инициативу, которая позволит вам проявить себя.

Вы работаете на полную ставку, но это занятие не приносит вам удовлетворения? Осуществите свою мечту о собственном бизнесе. Смелее, найдите сообщника. К работе на постоянной основе в той или иной фирме вернуться можно всегда.

4. Выполняйте план небольшими шагами и вознаграждайте себя после каждого успеха.

Вы уже знаете, чего хотите достичь и как это сделать? Отлично, тогда выполняйте свой план и записывайте, что вам удалось выполнить и с каким результатом. Вознаградите себя за успехи: сходите на кофе с приятелем, в кино или же просто прогуляйтесь в парке с любимым человеком. Наслаждайтесь своими успехами и делитесь этим со своими близкими.

5. Найдите кого-то, кто поддержит вас, если это необходимо.

Найдите себе наставника, который поможет вам, поддержит, даст совет, утешит и зарядит к дальнейшим действиям. Это может быть кто угодно: ваш спутник по жизни, родитель, сестра или брат, друг, учитель, кто-то, кому вы доверяете.

6. Будьте готовы к неудачам и относитесь к ним, как к науке.

Понятно, что выход из зоны комфорта связан с неудачами. Но давайте не будем рассматривать неудачи не как катастрофы, а как науку и сигнал к переменам. Давайте ломать свои стереотипы каждый день и изучать что-то новое.

7. Примите то, что вы не можете изменить.

Ясно, что мы не можем изменить все и не все дороги за пределами зоны комфорта окажутся полезными для нас. Примите это и не стесняйтесь признать, что определенные барьеры вы не преодолеете. Наслаждайтесь тем, чего вы достигли.

Зона комфорта против саморазвития



Как выход из зоны комфорта влияет на наше саморазвитие? Это, безусловно, обогащает нас, повышает нашу уверенность и самооценку. Это помогает нам чувствовать себя более уверенно, дает возможность расти, улучшать творчество, повышать интеллект, способствует нашей гибкости и делает нас более самостоятельными. Каждое действие за пределами зоны комфорта расширяет ее, заставляет нас хотеть все больше и больше. Тревога превращается в действие. Стоит выходить из зоны комфорта и открываться для успеха.

Пусть нас вдохновляют слова Амброуза Редмонна: "Мужество — это не отсутствие страха, а признание того, что есть нечто важнее страха".

