Бранимир, 9 августа, «Рюмочная Зюзино»

Бранимир, 9 августа, «Рюмочная Зюзино»

Бранимир даст концерт «Рюмочной Зюзино» 9 августа 2025 года

Музыкант приглашает: «Приходите, дорогие! Будем есть пирожки под звон посуды и пение хриплых песен. Душевно будет до о...ния! А что еще нужно в нервные времена?»

Начало в 20.00.  

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