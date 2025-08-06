Бранимир, 9 августа, «Рюмочная Зюзино»

18:52 6.08.2025

Бранимир даст концерт «Рюмочной Зюзино» 9 августа 2025 года

Музыкант приглашает: «Приходите, дорогие! Будем есть пирожки под звон посуды и пение хриплых песен. Душевно будет до о...ния! А что еще нужно в нервные времена?»

Начало в 20.00.