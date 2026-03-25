Песков отметил необходимость контактов парламентариев России и США
Контакты парламентариев России и США действительно необходимы, если они состоятся, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее по данным источников газеты "Ведомости" сообщалось, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время. Уточняется, что в Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа думцев из разных фракций, а возглавит делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").
"Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы", - приводит слова Пескова РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации (сокращённо Совет Федерации, Совфед, СФ, неофициально — также Сенат).. — это верхняя палата Федерального Собрания, которая представляет интересы всех субъектов страны на федеральном уровне.
Государственная Дума-стало быть НИЖНЯЯ ПАЛАТА...нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.
Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого...
