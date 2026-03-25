Песков отметил необходимость контактов парламентариев России и США

Контакты парламентариев России и США действительно необходимы, если они состоятся, это можно приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее по данным источников газеты "Ведомости" сообщалось, что депутаты Госдумы направятся в США в ближайшее время. Уточняется, что в Вашингтон для переговоров с американцами полетит группа думцев из разных фракций, а возглавит делегацию заместитель председателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов ("Единая Россия").

"Если такого рода контакты между парламентариями двух стран состоятся, это можно будет только приветствовать. Они действительно необходимы", - приводит слова Пескова РИА Новости.

  4. 25.03.2026, 21:31
    Гость: м....ммммм

    Обижаете, у нс тоже сенатор имеются, в Совете Федерации.

    Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации (сокращённо Совет Федерации, Совфед, СФ, неофициально — также Сенат).. — это верхняя палата Федерального Собрания, которая представляет интересы всех субъектов страны на федеральном уровне.
    Государственная Дума-стало быть НИЖНЯЯ ПАЛАТА...нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации.

    Государственная дума — это сердце законотворчества в России. Именно здесь создаются федеральные законы, которые касаются жизни каждого...

    Как мы в СССР жили без этих палат?
    А ЗАКОНЫ БЫЛИ....

  5. 25.03.2026, 21:21
    Гость: совтское время большое

    с 1917-1918 по 1990гг.
    Когда именно "входило в программу старших классов СШ"

Все комментарии (39)
