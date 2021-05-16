"Любителям кофе не читать!" или как через пару десятков лет человечество может лишиться кофе

12:50 16.05.2021

Глобальное потепление более или менее напрямую влияет на многие аспекты нашей жизни

Последние исследования показывают, что изменение климата может вскоре заставить нас забыть о любимом кофе.

Международная группа ученых изучила конкретные последствия изменения климата для Эфиопии, крупнейшей страны-производителя кофе в Африке. Результаты, опубликованные в журнале Nature, актуальны как для миллионов мелких фермеров в стране, которые зарабатывают больше на специальном кофе, чем на обычном кофе, так и для бариста и любителей кофе по всему миру.

Что такое спешиэлти кофе?

Спешиэлти кофе - это термин для обозначения зерен высочайшего качества, произведенных в определенных микроклиматических условиях. На практике этот термин гарантирует свежесть урожая и пивоварения, а также чистый и неповторимый вкус.

Этот термин был впервые использован в 1974 году и предназначался для характеристики зерна без дефектов, приготовление которого обеспечивало незабываемый вкус. Сегодня специальные сорта кофе получают не менее 80 баллов. во время оценки кофе Q-Graders.

Изменение климата и кофе

К сожалению, согласно последним исследованиям, спешиалти кофе вскоре станет очень трудно достать . Как объясняет ведущий автор Абель Чемура из Потсдамского института исследований воздействия на климат (PIK), если эти изменения не остановить, в Эфиопии постепенно будет не хватать площадей, подходящих для производства спешиэлти кофе.

В разных сценариях исследователи рассмотрели в общей сложности 19 климатических факторов, влияющих на выращивание пяти различных типов спешиэлти кофе, включая среднюю температуру, годовые уровни осадков и сезонность.

Например, если станет теплее, фрукты созреют быстрее, чем зерна, что в конечном итоге приведет к получению напитка более низкого качества. С другой стороны, увеличение количества осадков благоприятно для производства кофе в целом, но не обязательно благоприятно для определенных типов спешиэлти кофе.

Ученые прогнозируют, что, если направление продолжающегося изменения климата не изменится , пострадают четыре из пяти типов спешиэлти кофе, поскольку площади, на которых он может производиться, уменьшатся.

Фермеры, ответственные за производство Йиргачеффа - одного из старейших и наиболее востребованных сортов кофе в мире, - находятся в наихудшем положении и могут потерять более 40% своих кофейных плантаций до конца 21 века.

Не только лучшие сорта кофе

Подобные исследования воздействия изменения климата на качество кофе проводились в Колумбии. Эта страна является третьим по величине производителем кофе в мире, но климатический кризис может серьезно подорвать это положение.

В исследовании, опубликованном в начале апреля, ученые сравнили климатические модели, показывающие изменения, которые мы можем ожидать в Южной Америке между 2042 и 2061 годами. На основе собранных данных они попытались определить, как климатический кризис повлияет на одну из важнейших отраслей колумбийской экономики - кофе.

Результаты этих исследований показывают, что в ближайшие годы районы, где в настоящее время выращивают кофе, могут стать слишком жаркими и сухими, чтобы растения могли выжить. Интересно, что ученые указывают, что это повлияет не на количество производимого кофе, а на виды из определенных регионов Колумбии.

- Низкогорные районы пострадают от изменения климата, и тысячи фермеров не смогут производить продукцию выше уровня безубыточности. Мы ожидаем таких изменений к середине этого века, - пояснил ведущий автор исследования Федерико Себальос-Сьерра.

По данным World Coffee Research, изменение климата затронет не только Эфиопию и Колумбию, но и другие регионы. Эксперты по кофе объясняют, что кофе очень чувствителен к погоде и ее быстрым изменениям, что влияет на количество и качество производимых зерен.

Удар по гурманам и экономике

Конечно, более сложный доступ к лучшим кофейным зернам - удар для бариста и гурманов, но больше всего пострадают фермеры. Соавтор исследования ситуации в Эфиопии отмечает:

Если один или несколько кофейных регионов утратят статус специализации из-за изменения климата, это может иметь потенциально серьезные последствия для мелких фермеров в регионе, предупреждает Кристоф Горнотт из PIK и Кассельского университета в Германии.

«Если бы они были вынуждены перейти на менее вкусные сорта кофе, они внезапно стали бы конкурировать с более эффективными системами промышленного производства в других странах. Он добавляет, что в стране, где экспорт кофе составляет примерно треть от общего сельскохозяйственного экспорта, это может оказаться фатальным.

Авторы исследования согласны с тем, что изменение этой тенденции возможно при условии, что на нее должным образом отреагируют. Они отмечают, что необходимо спланировать мероприятия, которые позволят фермерам подготовиться к изменениям. В более широком плане также необходимо продолжать усилия по замедлению изменения климата.

«Мы показываем, как изменение климата оказывает очень ощутимое влияние на доступность и вкус одного из самых любимых напитков в мире и, что более важно, как эти изменения также повлияют на экономику, как в микро-, так и в макроуровне», - добавляет Кристоф Горнотт.

Исследования 2015 года показали, что было бы полезно перенести кофейную плантацию в более высокие регионы, что, в частности, было бы теоретически возможно в Колумбии. Однако этот вариант может оказаться невозможным для мелких землевладельцев, которые не могут позволить себе покупать новую землю и начинать практически все «с нуля».

Около 80 процентов кофе, продаваемый во всем мире, поступает с небольших ферм в Африке, Латинской Америке и Азии, которые не могут позволить себе такие инвестиции или быстро переключиться на производство других видов кофе. Однако несомненно, что, если не предпринять соответствующие шаги заранее, у нас могут вскоре возникнуть трудности с употреблением нашего любимого кофе.