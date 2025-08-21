С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки

14:27 21.08.2025

Правительство РФ включит мессенджер Max в список приложений, обязательных для предустановки на электронных устройствах, сообщила пресс-служба кабмина.

Max заменит VK Мессенджер, который находился в этом списке с 2023 года. Изменения начнут действовать с 1 сентября, сообщает «Интерфакс».

Кроме того, с 1 сентября RuStore будет предустанавливаться на устройства, работающие на операционных системах (ОС) iOS и HyperOS. До этого отечественный магазин приложений был обязательным к предустановке лишь на устройствах на ОС Android и HarmonyOS.

Закон о создании национального мессенджера был принят в июне. 15 июля правительство РФ определило компанию "Коммуникационная платформа", которая является "дочкой" VK, в качестве обеспечивающей работу и развитие национального сервиса обмена информацией.