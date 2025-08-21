С 1 сентября мессенджер Max станет обязательным для предустановки
Правительство РФ включит мессенджер Max в список приложений, обязательных для предустановки на электронных устройствах, сообщила пресс-служба кабмина.
Max заменит VK Мессенджер, который находился в этом списке с 2023 года. Изменения начнут действовать с 1 сентября, сообщает «Интерфакс».
Кроме того, с 1 сентября RuStore будет предустанавливаться на устройства, работающие на операционных системах (ОС) iOS и HyperOS. До этого отечественный магазин приложений был обязательным к предустановке лишь на устройствах на ОС Android и HarmonyOS.
Закон о создании национального мессенджера был принят в июне. 15 июля правительство РФ определило компанию "Коммуникационная платформа", которая является "дочкой" VK, в качестве обеспечивающей работу и развитие национального сервиса обмена информацией.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ценят тебя в ЕС!
― Нет, нет, нет, не клевещите на пса. Коты - это временно, уверяю вас. Ужас заключается в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которое существует в природе.
Никого не смущает что в один и тот же день вступает в силу как инструмент тотального контроля, так и дополнения к своду законов об экстремизме? А с 1 октября и цифровой рубль. По-факту с 1 сентября Российское государство запрещает обратную связь с российским обществом. Обществу настоятельно и в уголовном порядке рекомендуется прекратить рассказывать государству о результатах его деятельности. Государству это уже не нужно. Если вспомнить что российский Центробанк совсем не российский... И почему Медведев так похож на царя Николая? Помнится в уставном капитале ФРС половина - это русское золото.
А тот Мах хороший человек?
Странное названье.
да и тебе уже пора о душе задуматься..