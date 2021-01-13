3 вещи, которые надо знать о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни

Для современной Литвы эти события стали основой мифа о борьбе литовского народа против «советской оккупации»

Сегодня исполняется 30 лет столкновениям у Вильнюсской телебашни, в результате которых погибли 14 человек.

Свои стреляли в своих



За 30 лет после событий 1991 года накопилась критическая масса доказательств того, что события у Вильнюсской телебашни были провокацией боевиков «Саюдиса». Об этом говорит всё, и в том числе сами эти боевики.

Бывший командир боевых отрядов «Саюдиса» Аудрюс Буткявичюс публично хвастался, что готовил кровавую провокацию, которая должна была вызвать у мировой общественности всеобщую симпатию к «жертвам агрессии» - борцам за независимую Литву.

«Я прямо скажу - да, я планировал это. Я работал долгое время с профессором Джином Шарпом, который занимался психологической войной. И я планировал, как поставить советскую армию в очень неудобную психологическую позицию, чтобы любой офицер стал стыдиться того, что он там находится. Это была психологическая война. В этом конфликте мы не могли выиграть, употребляя силу. Это было ясно. И я старался перетянуть конфликт на другую фазу - на фазу психологической стычки», - откровенничал Буткявичюс в интервью еще в 1990-е годы, за что был сразу посажен в тюрьму.

Однако шила в мешке оказалось не утаить.

Свидетельства того, что вышедшим за независимую Литву против советских военных защитникам Вильнюсской телебашни стреляли в спину их же вожди из движения «Саюдис», столь многочисленны, что спрятать их все практически невозможно.

Опубликованы показания многочисленных очевидцев, которые видели снайперов на крышах домов у здания телецентра, кадры фото- и видеосъемки, заключения судмедэкспертизы о том, откуда летели пули. Противопоставить этим фактам властям Литвы нечего. Остается только их запрещать.

За отрицание официальной версии событий в Литве можно сесть



События 13 января 1991 года - эта тема, на которой в Литве заканчивается даже имитация демократии и свободы слова. Фактура с подлинной подоплекой кровопролития у телебашни - это «болевой контент». Официальный Вильнюс не может ни опровергнуть, ни игнорировать ширящиеся доказательства провокации «Саюдиса».

Поэтому весь литовский аппарат принуждения мобилизован на защиту «единственно возможной» государственной версии столкновения у Вильнюсской телебашни как кровавого акта агрессии СССР против народа Литвы, и для сохранения официального мифа вовсю применяются политические репрессии.

Литовская власть отключала телеканалы, когда те показывали расследования о событиях 13 января. Арестовывала тиражи книг со свидетельскими показаниями очевидцев. Отдавала под суд их издателей и требовала от других стран ЕС запретить презентации этих книг на ее территории.

В Уголовный кодекс Литвы была добавлена статья о запрете отрицания «преступлений оккупационных режимов».

Посягнувший на святое литовский диссидент может сесть по этой статье на несколько лет, если начнет оспаривать официальную версию кровопролития у телебашни.

Власть не заморачивается с доказательствами своей версии, и ветераны «Саюдиса» не подают против инакомыслящих иски о клевете или защите чести и достоинства. Нарушил табу? Сказал что-то о снайперах? Тюрьма или штраф.

Репрессивное законодательство не просто дамокловым мечом нависает над диссидентами - оно активно применяется. Первый и самый известный случай правоприменительной практики - дело Альгирдаса Палецкиса. Бывший вице-мэр Вильнюса сказал в радиоэфире о событиях 13 января «свои стреляли в своих» и был за это подвергнут уголовному преследованию.

В первый раз заступничество международного сообщества спасло Палецкиса от реального срока, но спустя несколько лет литовские власти его все-таки посадили по обвинению в госизмене. Через полтора года, правда, выпустили за отсутствием доказательства, а в ответ на вопрос, за что же такое преступное был арестован Палецкис, вынуждены были признать, что опальный политик писал книгу о 13 января и собирал доказательства ответственности подлинных виновников массового убийства у телебашни.

Преступники сажают невиновных



Жертвами литовской исторической лжи о событиях 1991 года становятся граждане России: бывшие советские военные, которые в ночь на 13 января были выдвинуты к Вильнюсской телебашне. Официальный Вильнюс теперь сделал из них «козлов отпущения».

По «делу 13 января» было устроено показательное судилище, обвиняемыми по которому стали 67 человек. Все они получили большие тюремные сроки и почти все заочно, потому что Россия своих граждан не выдала, да и другие страны отказывались удовлетворять запросы Литвы об экстрадиции россиян.

Главным пострадавшим от процесса стал житель Калининградской области Юрий Мель, которого похитили на территории Литвы и после пяти лет следствия приговорили к семи годам тюрьмы за «военные преступления и преступления против человечности».

«Военное преступление» Юрия Меля состояло в том, что он, будучи лейтенантом советской армии, светил фарами танка в толпу у телебашни и произвел три холостых выстрела из направленной в воздух пушки. За свечение фарами больной диабетом российский офицер сейчас сидит в литовской тюрьме, осужденный по той же статье, по которой судят организаторов геноцидов и этнических чисток.

И посадили Юрия Меля в тюрьму по политическому заказу тех самых людей, которые на самом деле устроили кровавое побоище у Вильнюсской телебашни.