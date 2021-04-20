Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет

18:05 20.04.2021

Тверские журналисты узнали, как проходит весенний призыв

В военном комиссариате Тверской области рассказали об особенности призыва и военной службы в этом году. Пандемия внесла существенные коррективы в устоявшийся порядок. Однако, по заверениям ведомства, армия на сегодня остается наиболее безопасным местом, заболеваемость коронавирусом там сведена к минимуму.

Как объяснил военный комиссар Тверской области полковник Игорь Янин, тверские призывники отправятся служить в воинские части Западного военного округа. С учетом полученной ими воинской специальности, а также состояния здоровья, пожеланий и результатов отбора они пополнят ряды сухопутных и воздушно-десантных войск, Росгвардии, Северного и Балтийского флотов. Но перед этим им придется пройти несколько процедур.

«У нас всё направлено на то, чтобы люди, инфицированные ковидом, не попали в воинские части», – рассказал комиссар. В качестве профилактических мер во всех военных комиссариатах страны регулярно проводится дезинфекция помещений, создан необходимый запас масок и дезинфицирующих средств. Ими также бесплатно обеспечивают всех прибывающих призывников.

При этом граждан с признаками ОРВИ и температурой выше 37 градусов на сборный пункт не допускают. Приемом призывников могут заниматься только должностные лица, имеющие прививки от коронавируса либо антитела к нему. Все призывники сдают тест на коронавирус, а по прибытии к месту службы первые две недели новобранцы проводят на карантине. Совокупность данных профилактических мероприятий позволяет существенно снизить риск заражения в рядах военнослужащих.

Современная российская армия обеспечивает бойца всем, что может ему пригодиться во время службы. Призывнику выдают банковскую карту для зачисления денежного довольствия и переводов от родственников, а также удобную униформу, обувь и армейский несессер с необходимыми бытовыми принадлежностями. Также разрешается использовать мобильные телефоны простых моделей, без камеры и выхода в интернет.

Кроме того, по заверениям полковника Янина, нынешним призывникам служить куда легче, чем раньше. «С 15 до 16 часов – дневной сон, вечером есть свободное время. Питание очень хорошее. Так что лучше отслужить, чем бегать от армии», – отмечает он. Бытовые условия в воинских частях действительно комфортные. Нынешние «умные казармы» больше похожи на общежития. В них оборудованы автоматические системы поддержания температуры и влажности. Также они оснащены стиральными машинами, телевизорами, компьютерами. На территории казарм есть душевые, комнаты отдыха и психологической разгрузки, спортивные залы, бытовки и другое.

Также бойцам обеспечено трехразовое питание в современных столовых. Армейский рацион отличается высокой калорийностью, он хорошо сбалансирован по белкам, жирам и углеводам и разнообразен. Готовят блюда профессиональные повара, и даже строго заданная норма довольствия не мешает им делать блюда вкусными и полезными. Посетителям армейских столовых они предлагают по несколько блюд на выбор, кроме того в салат-баре можно по вкусу добавить овощную нарезку, соусы, маринады.

Также нынешние призывники могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы обезопасить себя и будущих товарищей по службе. «Сегодня в России не существует проблем или какой-то сверхочереди для тех, кто собирается вакцинироваться от COVID-19. Поэтому каждому, кто этой весной пойдёт в армию, целесообразно предварительно привиться, чтобы уже спокойно пройти медкомиссию и отправиться к месту службы», – советуют чиновники. Прививку можно сделать во время медкомиссии либо уже в воинской части.

Комфортные условия и открывающиеся перспективы делают службу в армии привлекательной для россиян. При этом комиссар напомнил, что служба – это конституционная обязанность россиян, а уклонение от нее грозит судимостью либо справкой, которая навсегда закроет возможность занимать государственные должности, работать в полиции и иных госструктурах.

