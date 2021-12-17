Ермак – оккупант, Тамерлан – освободитель?

22:01 17.12.2021

В национально-культурной политике РФ все, похоже, так же «хорошо», как в информационной, а равно в сфере образования и здравоохранения. В Самарской области власти Узбекистана (!) решили поставить памятник Тамерлану. Мероприятие поддержали представители МИДа и Минкульта РФ

Того самого Минкульта, который отказался защищать увековечивание Ермака в Тобольске и тихо спрятался после объявления «оккупантом» Суворова.

Пока вся страна обсуждала QR-метки, власти Узбекистана тихо озвучили планы установить памятник тюрко-монгольскому завоевателю Тамерлану (Тимуру) и его военачальникам. И не просто где-то у себя в кишлаке, а в пока вроде как российской Самарской области. Об этом говорится в постановлении кабмина Узбекистана.

Сейчас там планируют провести смотр-конкурс по созданию скульптурной композиции. Установить монумент хотят на месте мемориального камня на реке Кондурча (Красноярский район), посвященного великой битве войск Тимура с золотоордынской армией хана Тохтамыша. Сражение состоялось 18 июня 1391 года и завершилось разгромом войск Золотой Орды. Правительство Узбекистана намерено заключить меморандум с МИДом и министерством культуры РФ по установке памятника, который определят победителем по итогам конкурса. Реализация проекта намечена на 2021-2023 годы.

Если уж говорить про войну Тамерлана с Ордой, то ордынский хан Тохтамыш был разгромлен Тимуром на территории нынешней Северной Осетии. Но там ставить памятник опасно - Тимур устроил резню предкам адыгов, осетин, а затем пройдя огнем и мечом по Осетии, вторгся в ущелья Балкарии, Чечено-Ингушетии и Дагестана, опустошив их. В отличии от русских, о которых правительство РФ привыкло вытирать ноги, на Кавказе строителей памятника могут встретить отнюдь не радушно, а сам памятник снесут уже к вечеру.

А вот у русских, почему бы и не поставить? Подумаешь, Тимур Рязань разорил, мало ли кто ее не разорял. Елец сжег – ничего, нам Ельцов не жалко. Ельцин и его проамериканская банда таких «ельцов» вон сколько на тот свет отправили - и ничего, народ до сих пор терпит ельциноидов во власти.

Специально для недоучек из правительства РФ: нашествие вашего нынешнего героя на Руси XIV века оценивали, как катастрофу и стихийное бедствие, от которого спасения нет. Не случись чуда - явления Божьей матери Тамерлану, который испугался видения и развернул свои полки, Москва и вся Северная Русь была бы выжжена и вырезана, так же как от Батыева нашествия погибла почти вся Южная Русь. Если бы в наших министерствах сидели не человекороботы, они бы не памятники завоевателям ставили, а храмы в честь чудотворной иконы Богородицы.

Впрочем, в решении «наших» (пока еще не выявленных) чиновников может быть и более глубокий смысл: все же знают, сколько потенциальных наследников Тимура сейчас проживает в Москве и Московской области.

И про передачу российских земель Узбекистану мы тоже недавно сообщали. А раз так, есть все основания прогнозировать серьезные обострения и множественные «бытовые» конфликты по всей территории России от Поволжъя до столицы. И такие решения «российских» властей являются ничем иным, как детонатором социального взрыва и провокацией.

Впрочем, цифровому правительству Мишустина к провокациям не привыкать - за один законопроект о QR-кодах, поставивший страну на грань гражданской войны, этих деятелей нужно как минимум гнать из власти вместе с поддержавшими его депутатами.

Однако, вернемся к «культурной» повестке. История с памятником Тамерлану проходит тихо. А вот с русскими героями у «наших» чиновников все как-то не получается.

В Тобольске местная группа татарских нациков объявила «оккупантом» Ермака и продавила запрет на использование его имени в названии аэропорта. Он же начал присоединение Сибири, разгромив еще одного выходца из Бухары – хана Кучума.

Вслед за Ермаком в России объявили оккупантом и Александра Васильевича Суворова. И официальные власти это все признали, пойдя на поводу у местного активиста «малого народа» и сняв плакат фельдмаршалу и тем самым обеспечив то, чего не было и не могло быть в реальной русской истории, - победу турок (спустя двести лет) над непобедимым русским полководцем.

Самый стандартный плакат, которых у нас на Руси великое множество. Было, по крайней мере. Ибо теперь изображение русских героев очень сильно не нравится «борцам с проклятыми русскими оккупантами», которые у них построили города, больницы, школы… И вот плакат заметил некто Адлер Туркменов - целый депутат совета Ногайского района Карачаево-Черкесской Республики, председатель местного отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» в Ногайском районе КЧР и художественный руководитель РГБУ «Ногайский драматический театр».

«В одной из ногайских групп увидел, что в Черкесске повесили плакат Суворову. Эта личность является военным преступником, виновным в уничтожении тысяч моих соплеменников. Не поверил, думал фейк. Бросил гостей, поехал по адресу. Стоит плакат!!! Зачем??? Кто додумался повесить его в Карачаево-Черкесии, где ногайцы - один из субъектообразующих народов? Обращаюсь к инициаторам этой акции. Уберите! Ногайцам не нужен плакат Суворова в столице нашей республики… Это очень сильно меня возмутило… Я обращаюсь к тем людям, которые додумались [разместить плакат] в Черкесске, в Карачаево-Черкесии, где ногайский народ является субъектообразующим народом. Это примерно то же самое, что если бы сейчас поставили памятник Сталину здесь, который депортировал карачаевский народ, или памятник в Чечне Ермолову, который уничтожал, является палачом чеченского народа. Я прошу вас, уберите, пожалуйста, этот плакат. Обращаюсь ко всем. Этот плакат здесь не нужен. Он возмущает всех ногайцев, всю ногайскую общественность», - написал сей Адлер и власти моментально отреагировали.

А знаете как должны были бы отреагировать чиновники Минкульта и МИДа РФ на предложение Узбекистана поставить памятник своему герою в России (если бы они были русскими людьми, а не членами партии «чего изволите»)? Требованием установки в Ташкенте памятника генералу Черняеву, который присоединил Узбекистан к России. А ведь такая идея была у русской диаспоры в 2000-е годы. Только всех, кто тогда обратился с данной идеей к властям, просто пообещали вырезать. Негласно, разумеется, но зато возможно и с семьями. Ибо Черняев в Узбекистане тоже оккупант, как и Ермак с Суворовым ныне в некоторых частях России.

Никогда и нигде, ни в одной культуре мира не любят и не уважают тех, кто предает память своих родителей, своей семьи, своего народа. Когда же предательство идет на уровне государства, такое государство быстро прекращает свое существование.

Хотелось бы надеться что в органах государственной безопасности все-таки остались думающие и честные офицеры, которые должны внимательно присмотреться к лицам, отвечающим за национальную и культурную политику РФ и вовремя их урезонить.