Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в школах

Минпросвещения РФ предлагает с сентября 2026 года сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-9-х классах с 510 часов, что соответствует в среднем трем урокам в неделю, до 408 часов, что приведет к сокращению количества уроков в 5-7-х классах до двух в неделю, сообщает "Интерфакс".

Согласно пояснительной записке, проектом приказа "в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков".

"При этом изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов. На изучение учебного предмета "Иностранный язык" в 5-7-х классах будет отведено 2 часа в неделю", - говорится в пояснительной записке к проекту.

  1. 23.08.2025, 01:10
    Гость: Да

    Есть известная картина, "устный счёт в сельской школе". Примерно, но найдете..

    Устно решают довольно приличного уровня арифметическую задачу. Сейчас такое если только в математической школе решит кое-кто..

  2. 23.08.2025, 01:05
    Гость: Да

    Что это за базовый уровень знания иностранного языка, который обеспечен Минпросом?

    Это вообще не уровень. То есть устойчивая двойка. С минусом.

    Вопрос надо ставить принципиально. Мы за то, чтобы никто не знал иностранных языков(кроме, возможно, сотрудников МИДа и какой-то части преподавателей и переводчиков) , за то, чтобы знали представители нескольких специальностей, которые имеют дело с мировой научной и прочей информацией, или за то, чтобы хоть кое-что знали всё?

    Всё это зависит от цели. Мы зачем вообще учим подростков? Ответ на этот вопрос позволит выяснить, кому какой уровень необходим..

    Вообще говоря, языки нужны. И нужны на хорошем уровне, не только для разговоров с портье и прочими из reception в иностранных гостиницах.

    -----

    Возможно, язык преподавать можно и факультативно. Но по пять уроков в неделю, для желающих 10-20 процентов,

  3. 22.08.2025, 20:12
    Гость: вот это правильно!

    Нужны "Разговоры о важном" (уже и в детских садиках ввели!), "История религий", "Духовно-нравственная культура", "Начальная военная подготовка" и т.п. А всякие иноостранные языки, математики-физики и т.п. чушь нахрена собой школьную программу загромождают? Науки - для господ, а холопам нужны воспитание покорности и муштра!

  4. 22.08.2025, 19:54
    Гость: А что

    Оставить только арифметику, чтение и физкультуру. Родине нужно здоровое и хорошо плодящееся быдло,а для "думать" есть куча чиновников.

