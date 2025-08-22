Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в школах

15:06 22.08.2025

Минпросвещения РФ предлагает с сентября 2026 года сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-9-х классах с 510 часов, что соответствует в среднем трем урокам в неделю, до 408 часов, что приведет к сокращению количества уроков в 5-7-х классах до двух в неделю, сообщает "Интерфакс".

Согласно пояснительной записке, проектом приказа "в целях оптимизации нагрузки и рационального перераспределения учебного времени корректируется объем изучения иностранных языков".

"При этом изучение иностранных языков остается обязательным компонентом школьной программы. Сокращение часов не отменяет предмет, а направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане. Базовый уровень владения иностранным языком будет обеспечен в рамках установленного объема часов. На изучение учебного предмета "Иностранный язык" в 5-7-х классах будет отведено 2 часа в неделю", - говорится в пояснительной записке к проекту.