Путин утвердил новую концепцию миграционной политики России
Президент России Владимир Путин утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2026-2030 годы. Документ заменит текущую политику, действующую с 2018 года до конца текущего, пишет "Коммерсант".
В новой концепции определены цель, задачи и направления миграционной политики. В документе учтены опыт регулирования въезда и выезда иностранных граждан, условия их пребывания, миграционный учет, предоставление временного убежища и приобретение гражданства.
Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. Особое внимание уделено интеграции мигрантов, чтобы они разделяли традиционные российские ценности и переселялись на постоянное место жительства.
Также в концепции говорится:
- число разделяющих традиционные ценности иностранцев, переселяющихся в РФ, должно вырасти;
- число детей иностранцев в РФ, не посещающих школы, должно снизиться;
- власти будут ограничивать пребывание в РФ неработающих и необучающихся членов семей мигрантов;
- власти РФ будут принимать меры против формирования этнических анклавов и маргинализации мигрантов;
- РФ будет широко внедрять ИТ и биометрию для госконтроля в сфере миграции.
К 2030 году планируется снизить число незаконно находящихся в России иностранцев, уменьшить уровень преступности с их участием и увеличить долю иностранных студентов в российских вузах
